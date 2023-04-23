На дне моря обнаружили корабль времен Второй мировой войны: такого ученые еще не видели (видео)

В Южно-Китайском море, у филиппинского острова Лусон, на глубине более 4 километров нашли японское торговое судно "Montevideo Maru", которое 1 июля 1942 года затонуло после торпедной атаки американской подводной лодки.

Об этом пишет CNN.

Австралийская морская археологическая группа Silentworld Foundation организовала миссию при поддержке голландской глубоководной исследовательской компании Fugro по поиску обломков японского транспортного судна "Montevideo Maru", затонувшего у Филиппин. Во время Второй мировой войны на нем погибли до тысячи военных и гражданских австралийцев.

Подлодка "Стерджен" ВМС США 1 июля 1942 года атаковала "Montevideo Maru", которая на тот момент перевозила военных и гражданских, захваченных в плен японскими войсками в Рабауле (Папуа-Новая Гвинея). Вместе с затонувшим кораблем погибли 1060 заключенных, в том числе 850 австралийских военнослужащих и около 210 мирных граждан из 14 стран.

После одной из самых крупных морских катастроф в истории Австралии "Montevideo Maru" 81 год пролежал на дне Южно-Китайского моря на глубине более 4000 метров — это на 200 метров глубже, чем обломки "Титаника".

6 апреля команда во главе с общественной организацией Silentworld Foundation и специалистами-подводниками Fugro отправилась на поиски корабля при поддержке Минобороны Австралии. Они обнаружили судно через 12 дней, пишет ABCnews.

Находке предшествовали годы подводного сканирования, которое специалист из подлодок Роджер Тернер проводил вместе с японскими и американскими коллегами. Они изучили множество данных, чтобы сузить радиус поиска и проводили картографирование дна.

Во время последней экспедиции они воспользовались полученными картами, чтобы запрограммировать подводный беспилотник, который в результате и засек затонувший корабль.

Ученые не планируют поднимать какие-либо вещи или человеческие останки, только соберут все необходимые сведения о катастрофе. Директор Фонда Silentworld Джон Малленс рассказал, что испытывал смешанные чувства от находки.

"Мы смотрели на могилу более 1000 человек, — прокомментировал он. — Здесь мы потеряли вдвое больше австралийцев, чем за всю войну во Вьетнаме, поэтому это чрезвычайно важное открытие для семей и потомков. Очень важна техническая задача, которая захватывает и мотивирует, но с другой стороны — человечность. У нас на борту было два человека, потерявших членов семьи, поэтому с одной стороны были аплодисменты, а с другой — слезы".

Ранее стало известно, что у побережья Хорватии исследователи обнаружили сохранившийся корабль в возрасте 2000 лет.

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