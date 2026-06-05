На дне моря обнаружили корабль XVIII века, набитый артефактами

Точное происхождение корабля остается загадкой

Реклама

У берегов Норвегии археологи обнаружили на глубине 600 метров затонувший в XVIII веке судно. Они смогли поднять с него на поверхность старинную фарфоровую посуду и другие ценные артефакты.

Об этом сообщает Reuters.

Судно в проливе Скагеррак случайно обнаружил владелец фирмы, специализирующейся на подводных аппаратах с дистанционным управлением. После этого на дне моря начались работы: водолазы подтвердили, что на песке лежат обломки корабля середины XVIII века. Выяснилось, что внутри была фарфоровая посуда. Кроме того, со дна подняли фрагменты хрустальных люстр.

Реклама

Среди самых выдающихся открытий — коллекция китайского фарфора, сохранившаяся почти невредимой.

Археологи датировали затонувший корабль примерно 1750-ми годами. Министр климата и окружающей среды Норвегии Андреас Бьелланн Эриксен назвал эту находку доказательством технологического прорыва в подводной археологии.

По словам исследователей, доступ к затонувшим кораблям, расположенным на столь большой глубине, когда-то был непреодолимой задачей. Достижения в области дистанционно управляемых аппаратов (ROV) и технологий подводной визуализации теперь позволили археологам детально обследовать места, которые раньше были почти недоступны.

Сейчас артефакты готовятся к реставрации. Название судна и его маршрут пока неизвестны, музейные эксперты уже изучают архивы.

Реклама

Напомним, у побережья итальянского острова Сардиния археологи обнаружили огромное сокровище позднеримских бронзовых монет, количество которых может достигать от 30 до 50 тысяч экземпляров.

Новости партнеров