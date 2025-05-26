На дне океана нашли погребенный город 140 000 лет: это может изменить представление об истории человечества

На дне океана был найден погребенный город. / © Associated Press

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На дне моря между островами Ява и Мадура у побережья Индонезии ученые обнаружили череп Homo erectus — древнего предка человека, жившего более 140 тысяч лет назад. Вместе с человеческими останками найдено более 6000 окаменелостей животных, среди которых комодские вараны, слоны, буйволы и олени. Некоторые из костей имели следы обработки – это может свидетельствовать о том, что люди умели не только охотиться, но и пользовались орудиями.

Об этом говорит Daily Mail.

Череп, пролежавший под илом 140 000 лет, только недавно был идентифицирован как Homo erectus. / © Daily Mail

Это место стало первым известным подводным погребением гоминид в регионе Сундаланд — ныне затопленной территории, которая в древности объединяла Юго-Восточную Азию в один крупный материк. Ученые считают, что обнаруженные останки являются утраченным ключом к пониманию жизни древних людей во время изменения климата и уровня моря.

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Отложения, в которых найден череп, были датированы методом оптически стимулированной люминесценции (ОСЛ), и результаты показали, что окаменелости относятся к периоду между 162 000 и 119 000 лет назад. Сравнение черепных костей с находками из Явы подтвердило, что это Homo erectus.

Находку сделали еще в 2011 году во время дноуглубительных работ, но недавно было завершено исследование. Все указывает на то, что ныне затопленный регион был густозаселенным и экологически богатым.

Homo erectus. / © tsn.ua

В дополнение к черепу Homo erectus и остаткам слоновидных стегодонов, археологи обнаружили многочисленные кости и зубы древних оленей. Их присутствие свидетельствует о богатой, разнообразной популяции этих животных и намекает на существование открытых лесистых территорий или лугов — среды, обеспечивающей условия для обитания как травоядных, так и охотников.

Ископаемые останки антилопообразных животных еще больше подтверждают гипотезу о том, что ныне затопленные земли были саванообразными просторами — идеальными для жизни ранних людей, которые охотились и собирали пищу.

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С черепом исследователи обнаружили 6000 окаменелостей животных 36 видов, включая комодских варанов, буйволов, оленей и слонов. / © Daily Mail

Это открытие стало первым прямым доказательством того, что Homo erectus жили на территории Сундаланда, ныне скрытого под водами. Таким образом, старые географические представления о границах распространения человека придется пересмотреть.

Гарольд Бергейс и его команда впервые показали, как сочетание геологических, археологических и палеоэкологических данных может открыть утраченные этапы эволюции человека. Ведь между 14 000 и 7 000 лет назад таяние ледников привело к повышению уровня моря более чем на 120 метров. В то же время были затоплены целые равнинные территории Сундаланда, а местные общины вынуждены были спасаться бегством на повышение.

Окаменелости, найденные в Мадурском проливе, это лишь фрагмент большой картины, простирающийся на тысячелетия и континенты. С развитием подводных исследований ученые надеются найти не только окаменевшие тела, но и остатки поселений, орудий труда и, возможно, древних следов ранних форм общества.

Ранее сообщалось, что в пустыне Руб-эль-Хали нашли город 5000-летней давности.

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