На дне океана ученые нашли золотой шар: какую тайну он скрывает

Более года учёные пытаются разгадать тайну золотого шара, найденного на глубине около 3300 метров под поверхностью океана у Аляски. Эту находку обнаружили с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата NOAA Ocean Exploration. Хотя известно, что объект имеет биологическое происхождение, его природа все еще остается непонятной.

Об этом пишет Science Alert.

Шар, размером примерно 10 сантиметров в поперечнике, был найден прикрепленным к камню, покрытому белыми губками. На поверхности шара есть странное отверстие, которое может указывать на то, что что-то пыталось проникнуть внутрь или выйти из него.

Первоначально ученые считали, что это может быть оболочка яйца неизвестного вида, мертвая губка или коралл. Однако после более детального рассмотрения они склоняются к тому, что это может быть яйцо, учитывая его структуру. Однако, ни один из известных видов яиц не похож на этот шар.

Через год после обнаружения ученым удалось вытащить шар из океана и доставить его на корабль. Несмотря на это, идентифицировать объект до сих пор не удалось. Это открытие подчеркивает, сколько еще неизвестного скрывает океан, и как мало мы знаем о его глубинах.

Напомним, исследователи воспроизвели лицо известной мумии Перу, "Хуанита" или "Ледяной девы инков", которая была принесена в жертву более 5000 лет назад.

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