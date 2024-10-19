На дне океана ученые обнаружили жуткое существо: подробности находки

На дне океана обнаружены новые формы жизни: кроме микробов и вирусов, ранее считавшихся единственными обитателями этой суровой среды, там также живут гигантские черви. Эти результаты были получены в ходе исследований, проведенных Schmidt Ocean Institute в прошлом году.

Об этом говорится в статье, опубликованной в Nature Communications.

Исследователи сообщают, что впервые обнаружили животных в заполненных жидкостью неглубоких полостях на дне океана, в зоне глубоководных гидротермальных источников.

Команда ученых обнаружила карманы, заполненные гидротермальной жидкостью, на глубине 2515 м под океаном, используя дистанционно управляемый аппарат (ROV). В ходе исследования они просверлили отверстия в морском дне и подняли скальные плиты. К их удивлению, в этих карманах оказались взрослые трубчатые черви. Эти существа имели рекордно большие размеры: 20 сантиметров для вида Oasisia alvinae и 50 сантиметров для вида Riftia pachyptila.

Фото: nature.com

В одной из обнаруженных полостей исследователи заметили двух самцов R. pachyptila и двух самок этого же вида, готовых к зачатию потомства. Это открытие говорит о том, что размножение этих существ может происходить под морским дном.

Напомним, неподалеку от Канады на дне Тихого океана ученые исследовали древний подводный вулкан и выяснили, что он до сих пор действует и покрыт тысячами гигантских яиц.

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