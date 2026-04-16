На дне озера археологи обнаружили корабль, набитый сокровищами

Содна озера подняли более тысячи древнеримских артефактов / © скриншот с видео

Археологи подняли со дна швейцарского озера Невшатель более 1000 хорошо сохранившихся древнеримских артефактов.

Об этом сообщает Euronews.

Уникальное сокровище обнаружили еще в конце ноября 2024 года, но находку держали в секрете, чтобы не привлечь мародеров. Груз затонувшего судна обнаружили исследователи из швейцарской некоммерческой организации Octopus Foundation, используя данные из дрона.

Когда подводные археологи приступили к работе на дне озера, они заметили сотни древних артефактов, в том числе два гладиаторских меча, кинжал, поясную пряжку, фибулу (брошь) и множество керамических тарелок и кувшинов.

Ученые считают, что грузовой корабль, затонувший около 2000 лет назад, вез кухонную утварь, произведенную на территории нынешней Швейцарии, в римский лагерь. Наличие оружия и снаряжение легионеров позволяет предположить, что судно сопровождалось военными. Артефакты очищают и реставрируют, а в 2027 году планируется выпустить книгу и документальный фильм об этой находке.

Напомним, немецкие ученые с помощью КТ раскрыли гравировку XVI века под слоем ржавчины на мече. Артефакт из Золингена обнаружил имя известного кузнеца Клемеса Штамма.