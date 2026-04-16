На дне озера археологи обнаружили корабль, набитый сокровищами

Исследователи поражены находкой – это и мечи, посуда, кинжал и другие артефакты.

Анастасия Павленко
Со дна озера подняли более тысячи древнеримских артефактов

Содна озера подняли более тысячи древнеримских артефактов

Археологи подняли со дна швейцарского озера Невшатель более 1000 хорошо сохранившихся древнеримских артефактов.

Об этом сообщает Euronews.

Уникальное сокровище обнаружили еще в конце ноября 2024 года, но находку держали в секрете, чтобы не привлечь мародеров. Груз затонувшего судна обнаружили исследователи из швейцарской некоммерческой организации Octopus Foundation, используя данные из дрона.

Когда подводные археологи приступили к работе на дне озера, они заметили сотни древних артефактов, в том числе два гладиаторских меча, кинжал, поясную пряжку, фибулу (брошь) и множество керамических тарелок и кувшинов.

Ученые считают, что грузовой корабль, затонувший около 2000 лет назад, вез кухонную утварь, произведенную на территории нынешней Швейцарии, в римский лагерь. Наличие оружия и снаряжение легионеров позволяет предположить, что судно сопровождалось военными. Артефакты очищают и реставрируют, а в 2027 году планируется выпустить книгу и документальный фильм об этой находке.

Напомним, немецкие ученые с помощью КТ раскрыли гравировку XVI века под слоем ржавчины на мече. Артефакт из Золингена обнаружил имя известного кузнеца Клемеса Штамма.

