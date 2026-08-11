На дне у берегов Сицилии обнаружили 2000-летнюю "капсулу времени": что сохранилось внутри корабля

Древнеримские амфоры на месте кораблекрушения у берегов Сицилии. Фото: скриншот из видео Министерства культуры Италии

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У побережья Сицилии обнаружили затонувший древнеримский корабль, возраст которого может превышать 2000 лет. На морском дне сохранились сотни амфор, которые, вероятно, использовались для перевозки вина. Министр культуры Италии Алессандро Джули уже назвал находку одним из важнейших подводных археологических открытий последних лет.

Об этом сообщило издание Mirror.

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На корабль случайно наткнулись подводные рыбаки Джакомо Де Мола и Игорь Бисулли. Они находились недалеко от Сицилии, когда заметили на морском дне необычные объекты. Из-за плохой видимости мужчины сначала не могли понять, что именно нашли. Де Мола рассказывал в соцсетях, что решил подплыть поближе и увидел под собой огромное количество амфор. По его словам, от увиденного у него «сердце остановилось».

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Уже на следующий день место находки осмотрели специалисты подразделения карабинеров по охране культурного наследия. Для исследования затонувшего судна и прилегающей территории они привлекли аквалангистов и подводные камеры.

Корабль пролежал под водой около двух тысячелетий

Затонувшее судно находится примерно в трех милях от побережья Мадзара-дель-Валло на Сицилии. Оно лежит на глубине около 150 футов, то есть примерно 46 метров.

По сообщениям местных СМИ, обломки корабля имеют длину около 69 футов и ширину 20 футов — примерно 21 на 6 метров. Такие размеры делают находку одной из крупнейших среди обнаруженных в Средиземном море в последнее время.

Корабль предварительно датируют I или II веком. Значительная глубина, на которой он находится, помогла сохранить место крушения практически нетронутым. Его не разрушили ни волны, ни современные рыболовецкие траулеры, ни мародеры.

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Особенно ценным для исследователей является то, что на морском дне сохранилась почти целая коллекция амфор. Сотни сосудов лежат так, что фактически повторяют форму затонувшего судна. Именно из-за такого состояния сохранности место кораблекрушения сравнивают с «капсулой времени».

На дне обнаружили сотни амфор для вина

Морское дно внутри и вокруг корабля усыпано сотнями терракотовых амфор. Часть сосудов осталась целой, остальные разбились.

Археологи определили их как амфоры типа «Дрессель 1А». Это большие и тяжелые керамические сосуды с двумя ручками, которые римляне использовали преимущественно для перевозки вина. Такие амфоры перестали производить после II века нашей эры.

В то же время амфоры — не единственные предметы, обнаруженные на месте аварии. Водолазы также обнаружили два больших свинцовых якорных штока — поперечины, которые были частью древних деревянных якорей. Рядом нашли еще одну конструкцию из свинца, назначение которой пока не установлено.

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Исследователи надеются, что изучение этих предметов поможет восстановить размеры судна и определить, к какому именно типу торговых кораблей оно относилось.

Археологи хотят выяснить происхождение корабля

Место затонувшего судна планируется тщательно охранять до начала полноценных археологических работ. Дальнейшие исследования должны помочь установить, откуда прибыл корабль, по какому маршруту он мог следовать и кто им пользовался.

Министр культуры Италии Алессандро Джули поблагодарил карабинеров и Сицилийское региональное управление по морским вопросам за работу, благодаря которой удалось изучить находку.

По словам министра, море продолжает открывать ценные фрагменты прошлого, а кораблекрушение у Мадзара-дель-Валло может рассказать больше о людях, торговых путях и связях, которые в свое время сделали Средиземноморье перекрестком различных цивилизаций. Он подчеркнул, что исследования корабля будут продолжаться, а полученными результатами планируют делиться с общественностью.

В Средиземном море продолжают находить древние корабли

Это не первое древнее торговое судно, обнаруженное в водах Средиземного моря. Считается, что на его дне находится немало кораблей, затонувших тысячи лет назад.

В частности, в 2023 году к северо-западу от Рима обнаружили судно, датируемое I или II веком до нашей эры. На его борту также находились сотни амфор.

Еще одна выдающаяся находка была сделана в 2018 году у побережья Болгарии. Там исследователи обнаружили греческий торговый корабль возрастом примерно 2400 лет, лежавший на боку. На момент обнаружения его называли самым старым из известных в мире неповрежденных затонувших кораблей.

Напомним, ранее мы писали о затонувшем итальянском лайнере «Андреа Дория», который даже спустя 70 лет остается магнитом для дайверов. Несмотря на чрезвычайную опасность погружений к обломкам судна на дне Атлантического океана, исследователи продолжают открывать его новые отсеки. За годы таких экспедиций возле лайнера погибли уже 18 человек.

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