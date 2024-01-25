На двух сторонах Солнца одновременно произошли взрывы: момент попал на видео

Наблюдающие за Солнцем космические аппараты зафиксировали появление чрезвычайно редкого события — двойную солнечную вспышку.

Об этом пишет Space.

Две солнечные вспышки появились почти одновременно в солнечных пятнах под названием AR3559 и AR3561. Эти пятна расположены в разных полушариях Солнца и их разделяет примерно 500 тысяч км. Это даже дальше, чем находится Луна от Земли.

Общая мощность вспышек была эквивалентна вспышке класса M5.1. Этот класс солнечных извержений является вторым по мощности всех, которые могут происходить на Солнце.

В результате две мощные вспышки отправили в сторону Земли поток высокоэнергетических частиц, столкнувшихся с магнитным полем планеты и приведших к получасовому выключению радиосвязи над Индонезией и некоторыми частями Австралии.

Ранее стало известно, что Землю накроет мощная магнитная буря. Сколько дней будет штормить – читайте в новости.

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