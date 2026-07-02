На глубине более 6 километров обнаружили загадочные чёрные яйца: внутри скрывался неизвестный вид

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В ходе исследования Тихого океана учёные обнаружили загадочные чёрные коконы, прикреплённые к скале на глубине около 6200 метров. Дальнейший анализ показал, что внутри находился ранее неизвестный науке вид плоских червей.

Об этом сообщило издание Popular Mechanics.

Находку сделали учёные из Токийского университета и Университета Хоккайдо в ходе исследования абисопелагической зоны Тихого океана с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата. На глубине примерно 6200 метров они заметили чёрные, похожие на смолу шары, прикреплённые к скале.

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Не зная, что именно обнаружили, морской исследователь Токийского университета Ясунори Кано, управлявший подводным аппаратом, решил поднять образцы на поверхность для дальнейшего анализа. Большинство коконов были повреждены, однако четыре остались целыми и попали к биологам Университета Хоккайдо.

В ходе исследования учёные выяснили, что загадочные сферы оказались не яйцами, как предполагалось изначально, а коконами. Внутри них находилось несколько плоских червей.

«Когда я впервые их увидел, поскольку никогда раньше не видел коконов плоских червей (и не знал, как они выглядят), я подумал, что это могут быть протисты или что-то в этом роде. Под стереомикроскопом я разрезал один из них, и из него вытекла жидкость, похожая на молоко; вытянув пипеткой эту жидкость, я обнаружил в оболочке хрупкие белые тельца и впервые понял, что это кокон платигельминтов», — рассказал IFLScience соавтор исследования, биолог Университета Хоккайдо Кэйити Какуи.

По его словам, это открытие стало неожиданностью, ведь о плоских червях, обитающих на таких глубинах, наука практически ничего не знает.

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Дальнейший анализ ДНК подтвердил, что обнаруженные организмы относятся к ранее неописанному виду типа Платигельминты. Исследователи отмечают, что это самая глубокая достоверно подтвержденная находка свободноживущих плоских червей.

Ранее один из представителей этого вида был обнаружен на глубине около 5200 метров, однако он был прикреплён к куску древесины, поэтому учёные не могли с уверенностью сказать, обитал ли он на такой глубине. До этого самыми глубокими достоверными находками считались плоские черви, обнаруженные примерно на глубине 3200 метров.

Несмотря на жизнь в экстремальных условиях океанской бездны, новый вид внешне почти не отличается от своих мелководных сородичей.

Напомним, Чёрное море стало бирюзовым, и это хорошо видно на спутниковых снимках NASA. Учёные объясняют, что такое явление связано с массовым цветением особого вида фитопланктона.

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