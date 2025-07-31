На глубине более 9,5 км: ученые обнаружили уникальные сообщества существ в самых глубоких точках океана

Жизнь на дне океана. Фото: Institute of Deep-sea Science and Engineering, Chinese Academy of Sciences / AP

Реклама

Ученые спустились на дно Курило-Камчатской и Алеутской впадин в Тихом океане и сделали потрясающее открытие. На глубине 9 533 метра — то есть глубже, чем высота Эвереста — они увидели огромные скопления червей и моллюсков, которые живут в полной темноте, без кислорода и без привычного для нас источника пищи.

Об этом сообщило издание AP и Dailymail/

Во время погружения экипажного подводного аппарата Fendouzhe исследователи достигли глубины 9 533 метра — это на 25% глубже, чем когда-либо было зафиксировано для хемосинтетических сообществ.

Реклама

Несмотря на сокрушительное давление, холод и темноту, ученые обнаружили многочисленные группировки трубчатых червей длиной 20-30 см и белых моллюсков до 23 см. Некоторые из них могут быть ранее неизвестными науке. Эти животные не потребляют органику, падающую из верхних слоев воды, а живут в симбиозе с микроорганизмами, которые перерабатывают углерод, сероводород и метан в химические соединения. Этот процесс называется хемосинтезом.

Исследователи также обнаружили в этих условиях актиний, ложконосов и морских огурцов, которые питаются остатками мертвых организмов или органическими частицами, оседающими из высших слоев океана.

По словам Сяотуна Пэна, одного из авторов исследования, эти существа обитают в так называемой хадальной зоне — самой глубокой части океана, где одна тектоническая плита подсовывается под другую.

Независимый эксперт Джули Хубер, микробиолог из Океанографического института Вудс-Хоул, назвала открытие «впечатляющим прорывом».

Реклама

Ученые планируют продолжить исследования, сосредоточившись на том, как именно эти организмы используют химические реакции для выживания и какие адаптации позволяют существовать в таких экстремальных условиях. Научная команда также не исключает, что подобные сообщества могут существовать в океанах внеземного происхождения, где присутствуют химические вещества вроде метана, сероводорода или водорода.

Жизнь на дне океана. Фото: Institute of Deep-sea Science and Engineering, Chinese Academy of Sciences / AP

Жизнь на дне океана. Фото: Institute of Deep-sea Science and Engineering, Chinese Academy of Sciences / AP

Жизнь на дне океана. Фото: Institute of Deep-sea Science and Engineering, Chinese Academy of Sciences / AP

Напомним, международная группа ученых провела масштабное исследование, которое показало, что жизнь в глубинах океана имеет значительно более тесные связи по всему миру, чем считалось ранее.