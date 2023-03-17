На государственные ресурсы осуществляется массированная кибератака

Пользователи могут наблюдать проблемы с доступом к этим сайтам.

Госпредприятие "Национальные информационные системы" сообщило о массированной кибератаке на государственные ресурсы Украины.

Об этом информирует портал " Судебная власть ".

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"Государственное предприятие "Национальные информационные системы" информирует, что 17 марта 2023 года проходит кибератака на государственные ресурсы Украины, в том числе на Единые и Государственные реестры, сайты Министерства юстиции Украины, ГП "НАИС" и т.д.", — говорится в сообщении.

Пользователи могут наблюдать проблемы с получением доступа к этим сайтам из-за большого объема трафика во время DDoS-атаки.

Сообщается, что специалисты "Национальные информационные системы" совместно с провайдерами работают над решением проблемы.

Напомним, ранее сообщалось, что команда российских хакеров, известная как Cold River ("Холодная река"), пыталась совершить атаку на три ядерные исследовательские лаборатории в США.

Кроме того, мы ранее информировали, что Министерство финансов США отразило кибератаки пророссийской хакерской группы в прошлом месяце, предотвратив сбои.

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