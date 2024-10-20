На грани катастрофы: Солнце достигло максимального периода активности

В ближайшие два года ожидается больше мощных магнитных бурь и северных сияний.

Ученые подтвердили, что Солнце вступило в самый активный период за последние 11 лет.

Об этом пишет WP.

Солнечный цикл – это естественный цикл активности нашей звезды. Приблизительно каждые 11 лет магнитные полюсы солнца сменяются местами, и Солнце переходит из спокойного состояния в активное.

Во время солнечного максимума количество солнечных пятен, а значит, и уровень солнечной активности увеличивается.

Большие удары солнечных частиц вызвали фиолетовые и красные полярные сияния вплоть до Индии и Багамских островов, но также прервали работу меньших спутников в космосе и нарушили сигналы GPS.

"То, что мы сейчас чувствуем от Солнца, свидетельствует о том, что оно достигло максимальной фазы солнечного цикла. У нас около двух лет максимального периода, поэтому мы ожидаем еще один год или около того максимальной фазы", — сказала Лиза Аптон, соученица группы прогнозов Solar Cycle 25 Prediction Panel, международной группы экспертов.

Ранее ученые предупредили, что Солнце приближается к пику активности в своем 11-летнем цикле, угрожающем нашей планете магнитными бурями, отключениями электричества и перебоями связи.

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