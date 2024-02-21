На грани Солнечной системы оказалось слишком много межпланетной пыли: что это значит

Расположенный по орбите Плутона пояс Койпера, образованный из обломков космических объектов, может оказаться гораздо больше, чем считалось.

Зонд NASA, запущенный для исследований внешних областей Солнечной системы, New Horizons обнаружил очень высокую концентрацию межпланетной пыли в удаленном участке пояса Койпера. Это означает, что его протяженность гораздо больше, чем считалось ранее.

Об этом сообщает NASA.

Пояс Койпера начинается на орбите Нептуна, на расстоянии примерно 30 астрономических единиц (астрономическая единица – среднее расстояние от Земли до Солнца, то есть 140 миллионов километров), и тянется на неизвестное расстояние. Он содержит множество каменистых ледяных объектов, среди которых крупные астероиды и карликовые планеты. Ученые пока не могут их рассмотреть, поскольку они относительно малы, чтобы отражать достаточно солнечного света.

New Horizons в 2015 году пролетел мимо Плутона, который вращается на расстоянии 39 астрономических единиц от Солнца, и продолжил движение, собирая данные. В январе 2019 он достиг загадочного объекта Аррокот, который вращается вокруг Солнца на среднем расстоянии 44,6 астрономических единиц.

На расстоянии 45-55 астрономических единиц зонд зафиксировал, что количество межпланетной пыли гораздо больше, чем предполагалось. Это означает, что здесь либо образуется новая пыль, либо излучение Солнца выталкивает ее из более плотных областей.

Наиболее вероятным источником дополнительной пыли могут быть взаимодействия между более крупными объектами – например, столкновение. Это означает, что вокруг должно быть достаточно ледяных камней, чтобы они соприкасались друг с другом с относительной частотой.

"New Horizons проводит первые прямые измерения межпланетной пыли далеко за пределами Нептуна и Плутона, поэтому каждое наблюдение может привести к открытию. Идея о том, что мы могли обнаружить расширенный пояс Койпера — с совершенно новой популяцией сталкивающихся и производящих больше пыли объектов, — предлагает еще один ключ к разгадке загадок самых отдаленных регионов Солнечной системы”, — отметил физик Алекс Донер из Университета Колорадо в Боулдер.

Напомним, покинувший Солнечную систему космический зонд NASA "Вояджер-1" испытывает проблему с системой связи, и команда управления полетом опасается, что больше никогда не сможет восстановить с ним контакт.

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