На греческом острове нашли неизвестный древний город – фото, видео

Археологи нашли в селе Палеокастро, что на греческом острове Крит, ранее неизвестный древний город, который, вероятно, был основан в VI веке до нашей эры и существовал до VI века нашей эры.

Об этом сообщает Greek reporter.

Исследователям удалось найти поразительные артефакты и новые данные, которые дополняют то, что уже известно об истории этого города. Сейчас археологи пробуют верно определить его название.

"Мы надеемся, что благодаря новому исследованию появятся находки (надписи, монеты), которые позволят точно идентифицировать название города. Однако уже очевидно, что его стратегическое расположение между плодородной долиной реки Струма и склонами богатых рудой гор Кердиллион и Вертискос способствовало его долгой и успешной истории", — говорят археологи.

Археологи отмечают, что уже знают о множестве городов, процветавших в этом регионе в древности, но большинство из них нельзя точно идентифицировать.

Место раскопок неизвестного города в Греции/Фото: AMNA

Место раскопок неизвестного города в Греции/Фото: AMNA

Они также отмечают, что проведенные раскопки показали, что древний город существовал длительное время. Кроме того, найденные надписи указали, что при Римской империи здесь существовали политические институты.

Что уже известно о древнем городе в Греции

Находки показали, что эта территория изначально была под контролем фракийского племени бизальтов. Однако позже его заселили греки из юга и Македонского царства. Находки раскопок доказывают наличие греческой керамики, датируемые VI веком до н.э.

В ходе раскопок также обнаружены строительные этапы эллинистического периода, часть фортификационного сооружения, римская базилика, мастерская с винодавками (цистерной) римского времени, две христианские церкви.

На территории города было раскопано несколько гробниц разных эпох, а также гробница македонского типа.

Впервые археологи начали проводить исследования в этом районе еще в 1965 году.

Археологическая команда говорит, что их цель – вернуть очень важное место для общественности. Они надеются, что древний город в Греции будет популярен среди посетителей. Более того, есть надежда, что это станет источником культурного и экономического развития региона.

Напомним, на юге Египта обнаружили запечатанные кувшины с вином, которому 5 тысяч лет (фото).

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