На греческом острове обнаружили сокровища, пролежавшие под землей 3500 лет
Находка проливает свет на социальную иерархию, торговые сети и похоронные обряды жителей Эгейского региона в бронзовом веке.
Ученые обнаружили артефакты внутри массивного каменного сооружения недалеко от оборонительной стены поселения.
Об этом сообщает Министерство культуры Греции.
Несмотря на то, что грунтовые слои были нарушены в прошлом, предметы сохранились в исключительном состоянии. Археологи изъяли золотые подвески в форме дисков, изящные листовые украшения, а также бусины из сердолика.
Ученые предполагают, что эти драгоценности являлись частью богатого погребального инвентаря личности с высоким социальным статусом.
Находка доказывает, что 3500 лет тому назад Эгина была не периферийным поселением, а ключевым торговым хабом. Поскольку золото и сердолик не являются местными материалами, их наличие свидетельствует о разветвленных маршрутах обмена, которые связывали остров с материковой Грецией, Кикладами и минойским Критом.
