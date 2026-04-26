На греческом острове обнаружили сокровища, пролежавшие под землей 3500 лет

Находка проливает свет на социальную иерархию, торговые сети и похоронные обряды жителей Эгейского региона в бронзовом веке.

Ученые обнаружили артефакты внутри массивного каменного сооружения недалеко от оборонительной стены поселения.

Об этом сообщает Министерство культуры Греции.

Несмотря на то, что грунтовые слои были нарушены в прошлом, предметы сохранились в исключительном состоянии. Археологи изъяли золотые подвески в форме дисков, изящные листовые украшения, а также бусины из сердолика.

Ученые предполагают, что эти драгоценности являлись частью богатого погребального инвентаря личности с высоким социальным статусом.

Находка доказывает, что 3500 лет тому назад Эгина была не периферийным поселением, а ключевым торговым хабом. Поскольку золото и сердолик не являются местными материалами, их наличие свидетельствует о разветвленных маршрутах обмена, которые связывали остров с материковой Грецией, Кикладами и минойским Критом.

Напомним, во время обычного купания в озере Кенигсзее 16-летний немецкий подросток обнаружил на двухметровой глубине полукилограммовый слиток чистого золота.

