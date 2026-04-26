На греческом острове обнаружили сокровища, пролежавшие под землей 3500 лет

Ученые обнаружили артефакты внутри массивного каменного сооружения недалеко от оборонительной стены поселения.

Об этом сообщает Министерство культуры Греции.

Несмотря на то, что грунтовые слои были нарушены в прошлом, предметы сохранились в исключительном состоянии. Археологи изъяли золотые подвески в форме дисков, изящные листовые украшения, а также бусины из сердолика.

Ученые предполагают, что эти драгоценности являлись частью богатого погребального инвентаря личности с высоким социальным статусом.

Находка доказывает, что 3500 лет тому назад Эгина была не периферийным поселением, а ключевым торговым хабом. Поскольку золото и сердолик не являются местными материалами, их наличие свидетельствует о разветвленных маршрутах обмена, которые связывали остров с материковой Грецией, Кикладами и минойским Критом.

