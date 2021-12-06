На Кипре нашли гробницу, набитую золотыми украшениями

Археологам удалось обнаружить не только золотые украшения, но и останки 155 человек.
В гробницах на Кипре, относящихся к периоду правления египетской царицы Нефертити, ученые обнаружили сотни погребальных предметов, останки свыше 100 человек, а также золотой кулон в форме цветка лотоса с инкрустацией из драгоценных камней, который похож на те, которые носила жена царя.
Об этом пишет Daily Mail.
Предметы нашли в одной из двух гробниц, которые были обнаружены еще в 2018 году на Кипре, но только сейчас ученые из Гетеборгского университета исследовали их изнутри. По итогам исследования двух гробниц археологам удалось обнаружить не только золотые украшения, но и останки 155 человек, а также 500 различных похоронных предметов.
Среди найденных останков людей один из скелетов принадлежит пятилетнему ребенку, которого похоронили с большим количеством драгоценностей, среди которых были золотые тиары и ожерелья.
"Мы смогли определить, что многие предметы принадлежат ко времени правления египетской царицы Нефертити и ее мужа фараона Эхнатона, примерно к 1350 году до нашей эры", — сказал Фишер.
Это касается золотого кулона в форме цветка лотоса. Подобные украшения носила сама Нефертити.
Напомним, в Помпеях была найдена уникальная гробница с полумумифицированным телом.
Читайте также: