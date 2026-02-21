На комете размером с город произошла мощная вспышка

Комета / © Associated Press

Вулканическая комета пережила одну из самых мощных вспышек последнего времени. В результате она превратилась в гигантскую, «окаменевшую» спираль света.

Об этом сообщает Live Science.

Комета 29P/Швассмана-Вахманна (29P) — это массивный ледяной шар диаметром около 60 километров. Она входит в редкую группу из примерно 500 объектов, которые называют «цетавами». Они проводят всю свою «жизнь», оборачиваясь во внутренней части Солнечной системы.

В преддверии яркость кометы 29P увеличилась примерно в 100 раз. Это указывает на то, что на нем произошел мощный взрыв. Как рассказали эксперты сайта Spaceweather, этот взрыв является «пятью мощными» взрывами комет, произошедших за последние 25 лет. Это также самое мощное событие с момента четверного взрыва в октябре 2024 года, в результате которого комета 29P светилась в 300 раз ярче обычного.

Астрономы прогнозируют, что после больших выбросов часто происходят несколько меньших «после ударов». Поэтому в ближайшие дни или недели комета может снова продемонстрировать активность, что дает исследователям уникальную возможность изучать криовулканические процессы в далеких объектах Солнечной системы.

Ранее сообщалось, что к Солнцу приближается новая комета, которая уже привлекла внимание астрономов. Это, прежде всего, связано с ее происхождением. Она входит в группу комет, которые в редких случаях становились очень яркими на короткое время.