На космической станции появилось причудливое "яйцо со щупальцами": откуда оно взялось

На МКС прорастили картофель / © NASA

Астронавт NASA Дон Петтит обнародовал фотографию причудливого объекта, напоминающего инопланетное яйцо с черными щупальцами. Эта находка на Международной космической станции изрядно испугала пользователей соцсетей, однако на самом деле оказалась обычным овощем.

Об этом пишет Daily Mail.

Реакция Сети и разгадка тайны

Фотография была сделана во время 72-й экспедиции на космическую станцию. Необычный облик объекта вызвал бурное обсуждение среди пользователей. Некоторые комментаторы шутили, что это инопланетное создание, и призвали немедленно сжечь его, сравнивая с монстрами из научно-фантастических фильмов.

Однако космическая загадка имеет совершенно земное объяснение. Дон Петтит рассказал, что это ранний фиолетовый картофель, который он выращивал в своем импровизированном террариуме в свободное от работы время. Объект закрепили с помощью обычной липучки, чтобы он не летал в невесомости.

На МКС пророс картофель / © NASA

Почему картофель так важен для астронавтов

В условиях отсутствия гравитации корни растений развиваются по всем направлениям, что и создает эффект жутких щупалец. По словам астронавта, все космические растения произрастают значительно медленнее, чем на Земле. Однако именно картофель считается одной из самых эффективных культур по соотношению съедобной питательности к общей массе растения.

«Признанная Энди Вером в его книге и фильме "Марсианин", картошка будет иметь свое место в будущем исследовании космоса. Поэтому я подумал, что хорошо бы начать уже сейчас», — рассказал Дон Петтит.

Ученые NASA планируют и дальше расширять космический сад. В будущем на станции хотят выращивать помидоры, перец, ягоды и бобовые. Специалисты отмечают, что продукты, богатые антиоксидантами, будут иметь дополнительное преимущество, поскольку они способны обеспечить экипажу определенную защиту от космической радиации.

