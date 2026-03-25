На космической станции появилось причудливое "яйцо со щупальцами": откуда оно взялось
Астронавт NASA Дон Петтит поделился фотографией удивительного объекта со щупальцами, который он вырастил на Международной космической станции.
Астронавт NASA Дон Петтит обнародовал фотографию причудливого объекта, напоминающего инопланетное яйцо с черными щупальцами. Эта находка на Международной космической станции изрядно испугала пользователей соцсетей, однако на самом деле оказалась обычным овощем.
Об этом пишет Daily Mail.
Реакция Сети и разгадка тайны
Фотография была сделана во время 72-й экспедиции на космическую станцию. Необычный облик объекта вызвал бурное обсуждение среди пользователей. Некоторые комментаторы шутили, что это инопланетное создание, и призвали немедленно сжечь его, сравнивая с монстрами из научно-фантастических фильмов.
Однако космическая загадка имеет совершенно земное объяснение. Дон Петтит рассказал, что это ранний фиолетовый картофель, который он выращивал в своем импровизированном террариуме в свободное от работы время. Объект закрепили с помощью обычной липучки, чтобы он не летал в невесомости.
Почему картофель так важен для астронавтов
В условиях отсутствия гравитации корни растений развиваются по всем направлениям, что и создает эффект жутких щупалец. По словам астронавта, все космические растения произрастают значительно медленнее, чем на Земле. Однако именно картофель считается одной из самых эффективных культур по соотношению съедобной питательности к общей массе растения.
«Признанная Энди Вером в его книге и фильме "Марсианин", картошка будет иметь свое место в будущем исследовании космоса. Поэтому я подумал, что хорошо бы начать уже сейчас», — рассказал Дон Петтит.
Ученые NASA планируют и дальше расширять космический сад. В будущем на станции хотят выращивать помидоры, перец, ягоды и бобовые. Специалисты отмечают, что продукты, богатые антиоксидантами, будут иметь дополнительное преимущество, поскольку они способны обеспечить экипажу определенную защиту от космической радиации.
Напомним, ученые проверили, можно ли выращивать еду на Луне . Они вырастили и собрали нут в среде, имитирующей лунную почву. Эксперимент показал, что будущие астронавты смогут выращивать пищу во время миссий на спутник Земли.