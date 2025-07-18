На краю Солнечной системы найден странный объект: как это повлияет на поиски девятой планеты

Удаленные уголки Солнечной системы / © NASA

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Астрономы зафиксировали уникальный далекий объект за пределами орбиты Нептуна — транснептуновый седноид под названием 2023 KQ14, или Аммонит. Его открыли с помощью японского телескопа Subaru на Гавайях в рамках программы FOSSIL.

Об этом сообщило издание Sciencealert.

Объект официально называется 2023 KQ14. Его заметили еще в 2023 году с помощью японского телескопа Subaru, а позже подтвердили существование во время дополнительных наблюдений в 2024-м. Астрономы отследили его движение на длительном участке орбиты, которая оказалась очень вытянутой и стабильной.

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Аммонит принадлежит к чрезвычайно редкому классу тел — седноидов. Это лишь четвертый подобный объект, который удалось зафиксировать.

Он имеет чрезвычайно вытянутую орбиту с перигелием в 66 астрономических единиц. Необычная орбита Аммонита заполняет так называемую «q-щель» — промежуток в распределении орбит других далеких объектов. Это может свидетельствовать о до сих пор неизвестных гравитационных влияниях в ранней истории Солнечной системы.

Ученые предполагают, что орбиты таких объектов могли сформироваться под влиянием большой планеты или даже древних столкновений с другими звездами. Некоторые теории связывают это с гипотетической Девятой планетой — таинственным телом, которое, возможно, еще скрывается в темноте на окраинах Солнечной системы. Но открытие Аммонита ставит эту гипотезу под сомнение, поскольку его орбита не вписывается в ожидаемые модели.

По мнению исследователей, каждое новое открытие сужает пространство для поисков Девятой планеты — если она действительно существует.

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Вскоре к поискам присоединится новейший телескоп Обсерватории Веры Рубин, который способен обнаруживать самые тусклые и отдаленные объекты. Именно он может дать окончательный ответ — есть Девятая планета или нет.

Напомним, ученые показали, какой наша планета станет через 250 миллионов лет. Недавно астрономы впервые обнаружили начало Солнечной системы — момент, когда рождаются планеты.