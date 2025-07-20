На краю Солнечной системы обнаружили "танцующий" объект с Нептуном: подробности

Нептун / © Credits

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На краю Солнечной системы ученые обнаружили уникальный объект, синхронно вращающийся с Нептуном. Его орбита имеет значительный наклон, а год на этой космической шляпе длится около 1648 земных лет.

Об этом пишет Space.

Речь идет о 2020 году VN40 — небесном теле, находящемся в так называемом орбитальном «танце» с восьмой планетой Солнечной системы.

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Ученые объясняют: это уникальная форма гравитационного резонанса. Объект находится значительно ниже плоскости Солнечной системы, и его орбита не похожа ни на одну другую среди транснептуновых тел.

Это открытие явилось важным шагом к пониманию того, как динамика отдаленных космических объектов влияет на эволюцию Солнечной системы. Ученые считают, что в таких отдаленных зонах могут скрываться и другие загадочные объекты, увлеченные гравитацией Нептуна.

«Это новое движение похоже на поиск скрытого ритма в песне, которую, мы думали, знали. Это меняет наше представление о динамике удаленных тел», — объяснила соавтор исследования Рут Мюррей-Клей.

Результаты опубликованы в The Planetary Science Journal. Новое открытие — лишь начало более глубокого изучения окрестностей нашей звездной системы.

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Напомним, в среду, 20 августа, мимо Земли пролетит астероид 1997 года QK1, который в NASA считают потенциально опасным.

По данным Лаборатории реактивного движения (JPL), диаметр этого небесного объекта составляет ориентировочно 322,5 метра, а минимальное расстояние, на котором он приблизится к нашей планете, составит около 3,01 миллиона километров.