На краю Солнечной системы обнаружили загадочный мир - он может изменить представление о девятой планете

Плутон. / © Unsplash

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Астрономы обнаружили новый объект за пределами орбиты Плутона - тело с чрезвычайно вытянутой орбитой, получившей название 2023 KQ14 и прозвище "Аммонит". Это лишь четвертый известный седноид – класс далеких транснептуновых объектов, вращающихся по нестандартным орбитам и не испытывающих заметного гравитационного воздействия от известных планет.

Об этом рассказывает Space.com.

Эти данные ставят под вопрос существование гипотетической “Планеты Девять”. Орбита 2023 года KQ14 существенно отличается от трех ранее открытых седноидов, считавшихся доказательством влияния большой невидимой планеты. По мнению ученых, новое тело могло сформироваться еще 4,6 млрд лет назад, а изменения его орбиты свидетельствуют, что в ранней истории Солнечной системы могло произойти что-то драматическое — например, изгнание массивной планеты за ее пределы.

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2023 KQ14 был открыт телескопом Subaru на Гавайях в рамках проекта FOSSIL. Его ближайшее сближение с Солнцем происходит на расстоянии 71 астрономической единицы (т.е. в 71 раз дальше, чем от Земли до Солнца), а размер достигает 380 км — это в 45 раз выше Эвереста. Последующие наблюдения подтвердили стабильность орбиты за последние 4,5 миллиарда лет.

Благодаря компьютерному моделированию команда японских ученых реконструировала эволюцию этого объекта, и теперь предполагает, что все седноиды могли когда-то иметь схожие орбиты. Но через 400 миллионов лет после формирования что-то их разделило — возможно, гравитационное влияние неизвестного массивного тела, которое впоследствии исчезло из нашей системы.

"Возможно, в Солнечной системе действительно существовала еще одна планета, но она была изгнана, и именно это объясняет аномальные орбиты", - считает руководитель группы Юкун Хуан из Национальной астрономической обсерватории Японии.

Планетолог Фуми Йосида отметил, что открытие таких объектов – важный ключ к пониманию истории Солнечной системы.

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"Если телескоп Subaru продолжит подобные открытия, мы сможем составить более полную картину того, как все начиналось", - подытожил он.