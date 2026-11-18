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На Луне накопилось почти 190 тонн мусора: ученые нашли способ использовать его.
За более чем 65 лет исследования Луны человечество оставило на его поверхности около 187 тонн оборудования и других материалов. В Европейском космическом агентстве объяснили, как эти отходы могут стать ресурсом для будущих месячных баз.
На поверхности Луны скопилось около 187 тысяч килограммов оставленного людьми оборудования и других материалов. Это примерно столько же, сколько весит пассажирский самолет Boeing 747. Однако часть этих отходов можно будет переделать и использовать в будущем освоении спутника Земли.
Об этом пишет Popular Science со ссылкой на специалиста Европейского космического агентства (ESA) Эйдана Коули.
С момента, когда в 1959 году советский аппарат «Луна-2» первым достиг поверхности Луны, человечество осуществило более 140 миссий к естественному спутнику Земли. За это время там побывало 12 астронавтов, а также осталось семь луноходов и большое количество космического оборудования.
Что именно оставили люди на Луне
По словам Коули, значительную часть месячного мусора составляют остатки посадочных модулей космических аппаратов.
В частности, в американскую программу Apollo астронавты использовали лунные модули, нижняя часть которых оставалась на поверхности после завершения экспедиции. Верхняя часть возвращалась на лунную орбиту, чтобы экипаж мог пересесть к основному космическому кораблю.
Кроме посадочных платформ, на Луне остались луноходы, научные приборы, инструменты и оборудование, которое использовали астронавты.
Среди таких аппаратов — китайский роботизированный луноход «Юйту», который передавал информацию на Землю в течение 31 месяца, а также разбившиеся при попытке посадки аппараты, в частности луноход Rashid Объединенных Арабских Эмиратов.
В список также входят специальные ударные зонды, которые намеренно направляли на поверхность Луны для проведения научных исследований.
Что происходит с мусором на Луне
В отличие от Земли, Луна не имеет плотной атмосферы, защищающей оборудование от многих внешних воздействий.
По словам специалиста ESA, оставленные аппараты постоянно испытывают влияние микрометеоритов, интенсивного солнечного излучения и резких перепадов температур.
Это постепенно разрушает материалы, из которых сделаны космические аппараты.
К примеру, американский флаг, который астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин установили на Луне 1969 года, вероятно, почти полностью потерял свои цвета под действием солнечного излучения.
В то же время, именно поврежденное оборудование может стать ценным материалом для исследований.
Анализ его состояния поможет ученым понять, как длительное пребывание на Луне влияет на разные материалы. В частности, эти данные могут использоваться для создания более эффективной защиты солнечных панелей будущих лунных баз.
Как космический мусор могут превратить в строительные материалы
Европейское космическое агентство уже исследовало возможность повторного использования оставленного на Луне оборудования.
Одно из перспективных направлений — применение технологий 3D-печати, позволяющих превращать металлические отходы в новые материалы и конструкции.
Эйдан Коули объяснил, что корпуса многих лунных аппаратов изготовлены из лёгкого алюминия. Такой металл можно переплавлять непосредственно на Луне с помощью сконцентрированного солнечного света.
Полученный материал в будущем можно использовать вместо ресурсов, доставленных с Земли.
Однако перед инженерами стоит еще одна проблема — лунная пыль. Его острые частицы могут загрязнять материалы и повреждать оборудование, необходимое для переработки отходов.
Поэтому технологии повторного использования металлов придется приспособить к строгим условиям лунной поверхности.
Станет ли на Луне еще больше мусора
В ближайшие годы NASA и Китай планируют новые пилотируемые месячные миссии, так что количество оборудования на поверхности спутника Земли может увеличиться.
В то же время современные космические программы все больше ориентируются на создание многоразовых посадочных аппаратов.
Такую концепцию предусматривает система Starship Human Landing System компании SpaceX, которую разрабатывают для месячных миссий.
В отличие от старых посадочных модулей новые аппараты проектируют с возможностью повторного использования.
По мнению Коули, будущим лунным исследователям будет выгоднее перерабатывать уже имеющееся оборудование, чем постоянно доставлять новые материалы с Земли или добывать их непосредственно на спутнике.
Таким образом, накопившийся за десятилетия космический мусор со временем может превратиться в важный источник сырья для первых постоянных поселений на Луне.
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