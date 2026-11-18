Луна / © Unsplash

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На поверхности Луны скопилось около 187 тысяч килограммов оставленного людьми оборудования и других материалов. Это примерно столько же, сколько весит пассажирский самолет Boeing 747. Однако часть этих отходов можно будет переделать и использовать в будущем освоении спутника Земли.

Об этом пишет Popular Science со ссылкой на специалиста Европейского космического агентства (ESA) Эйдана Коули.

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С момента, когда в 1959 году советский аппарат «Луна-2» первым достиг поверхности Луны, человечество осуществило более 140 миссий к естественному спутнику Земли. За это время там побывало 12 астронавтов, а также осталось семь луноходов и большое количество космического оборудования.

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Что именно оставили люди на Луне

По словам Коули, значительную часть месячного мусора составляют остатки посадочных модулей космических аппаратов.

В частности, в американскую программу Apollo астронавты использовали лунные модули, нижняя часть которых оставалась на поверхности после завершения экспедиции. Верхняя часть возвращалась на лунную орбиту, чтобы экипаж мог пересесть к основному космическому кораблю.

Кроме посадочных платформ, на Луне остались луноходы, научные приборы, инструменты и оборудование, которое использовали астронавты.

Среди таких аппаратов — китайский роботизированный луноход «Юйту», который передавал информацию на Землю в течение 31 месяца, а также разбившиеся при попытке посадки аппараты, в частности луноход Rashid Объединенных Арабских Эмиратов.

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В список также входят специальные ударные зонды, которые намеренно направляли на поверхность Луны для проведения научных исследований.

Что происходит с мусором на Луне

В отличие от Земли, Луна не имеет плотной атмосферы, защищающей оборудование от многих внешних воздействий.

По словам специалиста ESA, оставленные аппараты постоянно испытывают влияние микрометеоритов, интенсивного солнечного излучения и резких перепадов температур.

Это постепенно разрушает материалы, из которых сделаны космические аппараты.

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К примеру, американский флаг, который астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин установили на Луне 1969 года, вероятно, почти полностью потерял свои цвета под действием солнечного излучения.

В то же время, именно поврежденное оборудование может стать ценным материалом для исследований.

Анализ его состояния поможет ученым понять, как длительное пребывание на Луне влияет на разные материалы. В частности, эти данные могут использоваться для создания более эффективной защиты солнечных панелей будущих лунных баз.

Как космический мусор могут превратить в строительные материалы

Европейское космическое агентство уже исследовало возможность повторного использования оставленного на Луне оборудования.

Одно из перспективных направлений — применение технологий 3D-печати, позволяющих превращать металлические отходы в новые материалы и конструкции.

Эйдан Коули объяснил, что корпуса многих лунных аппаратов изготовлены из лёгкого алюминия. Такой металл можно переплавлять непосредственно на Луне с помощью сконцентрированного солнечного света.

Полученный материал в будущем можно использовать вместо ресурсов, доставленных с Земли.

Однако перед инженерами стоит еще одна проблема — лунная пыль. Его острые частицы могут загрязнять материалы и повреждать оборудование, необходимое для переработки отходов.

Поэтому технологии повторного использования металлов придется приспособить к строгим условиям лунной поверхности.

Станет ли на Луне еще больше мусора

В ближайшие годы NASA и Китай планируют новые пилотируемые месячные миссии, так что количество оборудования на поверхности спутника Земли может увеличиться.

В то же время современные космические программы все больше ориентируются на создание многоразовых посадочных аппаратов.

Такую концепцию предусматривает система Starship Human Landing System компании SpaceX, которую разрабатывают для месячных миссий.

В отличие от старых посадочных модулей новые аппараты проектируют с возможностью повторного использования.

По мнению Коули, будущим лунным исследователям будет выгоднее перерабатывать уже имеющееся оборудование, чем постоянно доставлять новые материалы с Земли или добывать их непосредственно на спутнике.

Таким образом, накопившийся за десятилетия космический мусор со временем может превратиться в важный источник сырья для первых постоянных поселений на Луне.

Напомним, что Луна и Солнце могут запускать землетрясения: ученые раскрыли неожиданный механизм

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