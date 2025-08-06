Месяц / © Associated Press

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В образцах лунного грунта, доставленных на Землю китайской миссией «Чанъэ-5», ученые нашли природную форму углерода — графен. Это открытие ставит под сомнение самую распространенную научную теорию о происхождении Луны.

Об этом сообщило издание Earth.

Ученые проанализировали грунт с Луны возрастом примерно 2 миллиарда лет и обнаружили в нем малослойный графен — структуру из двух до десяти слоев атомов углерода. Это тонкий материал толщиной в один атом, который на Земле используют в высокотехнологичных разработках, в частности в электронике. В естественной среде графен редкий: ранее его фиксировали только в метеоритах и межзвездной пыли.

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По словам исследователей, ранее в образцах, доставленных американскими астронавтами в рамках программы «Аполлон», углерода не обнаруживали в большом количестве. Это соответствовало основной теории происхождения Луны, которая предполагает, что спутник образовался после столкновения Земли с протопланетой Тейя примерно 4,45 миллиарда лет назад. Такой сценарий должен был бы привести к образованию Луны из материала, бедного углеродом.

Однако наличие графена в новых образцах свидетельствует о том, что углерод на Луне таки есть. Это, по мнению ученых, может свидетельствовать о других геологических или химических процессах, которые позволили накопление углерода. Исследователи предполагают, что графен мог образоваться в результате воздействия солнечного ветра или вулканической активности на раннем этапе истории Луны.

Ученые также отмечают, что присутствие графена указывает на необходимость пересмотра современных представлений о происхождении Луны. Если природный углерод действительно существовал на ее поверхности до момента формирования спутника, это может означать, что существуют другие механизмы ее образования. Впрочем, для подтверждения новой гипотезы необходимы дальнейшие исследования.

Напомним, астрономы обнаружили гигантский мост из звезд в скоплении Abell 3667, возникший после слияния галактик.