На Луне обнаружили два ранее неизвестных минерала: их нет на Земле

Ученые изучили образцы лунной породы, доставленные на Землю аппаратом "Чанье-5", и обнаружили в них два новых минерала, состоящих из титана и кислорода. Это седьмой и восьмой месячные минералы, никогда не встречавшиеся на Земле.

Об этом пишет IFLScience.

Недавние исследования показали, что титан является важным для геологии и истории Луны. Как и на Земле, он часто соединяется с кислородом, образуя диоксид титана (TiO2). Но новое исследование показало, что эти элементы могут связываться и в обратном соотношении. Но, наверное, это возможно только на Луне.

Удары метеоритов оставили на поверхности спутника Земли стекло. В ходе нового исследования ученые изучили стеклянную бусину, которую доставил на нашу планету "Чанье-5". С помощью трансмиссионного электронного микроскопа они обнаружили одни и те же элементы, структурированные тремя разными способами. Один из них, рутил, – самая распространенная форма диоксида титана на Земле. Он широко используется в оптическом оборудовании из-за его способности преломлять свет.

Диоксид титана встречается и в других кристаллических структурах Земли. Но их исследователи не обнаружили, обнаружив Ti2O. Авторы называют их тригональным и трехклинным Ti2O, но пока им не дали официального названия. Эти два материала указывают на изменения, происходящие с материалами, содержащими титан, в которых нет защиты от бомбардировки из космоса.

Астронавты миссии "Аполлон" доставили на Землю несколько минералов, никогда не встречавшихся на планете. После этого геологи пытались выяснить, как они образовались.

Исследователи подвергали образцы воздействию ионов водорода и гелия, имитируя влияние солнечного ветра, а также бомбили их лазерами. В результате им удалось получить новые фазы минералов, богатых железом и кремнием, но, несмотря на обилие титана на ближней стороне Луны, ни в лунных образцах, ни во время моделирования не было обнаружено новых форм минералов, содержащих титан. Возможно, проблема в том, что ученые не учитывали влияние микрометеоритов.

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