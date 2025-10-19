На Луне обнаружили настоящие сокровища стоимостью триллионы долларов

Месяц / © unsplash.com

Под поверхностью Луны скрыты ценнейшие металлы платиновой группы: платина, палладий и родий. Их стоимость может составлять триллионы долларов.

К такому выводу пришла международная группа исследователей, опубликовав свои выводы в ScienceDirect.

Ученые из Канады, США и Великобритании подсчитали, что около 6 тысяч кратеров диаметром более километра потенциально содержат платиновые металлы.

Исследователи определили 38 кратеров как наиболее вероятные места концентрации залежей этих ценных металлов.

Платина и родственные металлы крайне редки на Земле, но имеют огромную ценность: их используют в медицине, электронике, ювелирном деле. Новые источники таких элементов могли бы снизить экологическую нагрузку на земные недра.

Если открытие подтвердится, Луна может стать самым привлекательным внеземным источником ресурсов.

Ранее допускалась возможность получения ресурсов внеземного происхождения на астероидах, но таких объектов немного, они движутся непредсказуемо, на них трудно посадить аппарат для добычи. Зато Луна расположена «рядом», стабильно вращается и хорошо изучена.

Перед началом добычи ученые предлагают использовать орбитальные рецепторы, чтобы точно определить перспективные районы перед запуском дорогостоящих миссий.

В своем исследовании ученые также утверждают, что обнаружили до 3 тысяч кратеров, которые могут хранить гидратированные (те, которые содержат воду) минералы, а в 20 крупнейших — следы воды видны особенно четко.

Если вода действительно есть на Луне, это откроет возможности для жизнеобеспечения астронавтов, производства кислорода и создания топлива для ракет непосредственно на спутнике.

Напомним, NASA планирует отправить четырех астронавтов в десятидневное путешествие к Луне в рамках миссии Artemis II, которая станет первым пилотируемым полетом за пределы низкой околоземной орбиты за последние 50 лет.