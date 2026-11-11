На Луне появится город: NASA объявило сроки строительства постоянной базы для астронавтов

База астронавтов на Луне / © NASA

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NASA обнародовала амбициозный план по созданию полноценной базы на Луне к 2032 году. Она должна стать местом, где астронавты смогут не только проводить исследования, но и жить и работать в течение длительного периода.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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О новых планах NASA объявила в ходе мероприятия Max Power в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Среди ключевых направлений работы — развитие роботизированных миссий, создание лунохода с ядерным источником питания и развертывание систем энергоснабжения и связи.

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Администратор НАСА Джаред Исаакман заявил, что агентство стремится подготовить необходимую инфраструктуру ещё до возвращения людей на Луну. По его словам, астронавты должны прибыть туда уже тогда, когда первые элементы будущей базы будут готовы к использованию.

«Когда наши астронавты вернутся на Луну, они прибудут туда в тот момент, когда первые элементы лунной базы уже будут ждать их на поверхности», — сказал Исаакман.

Кто будет строить лунную базу

Создание базы предусматривает несколько последовательных этапов. Сначала NASA планирует активизировать роботизированные исследования и наладить регулярную доставку грузов. Следующим шагом станет развертывание на Луне инфраструктуры, которая обеспечит частичное присутствие людей. Впоследствии её планируется расширить до постоянной базы.

Для реализации этого проекта агентство заключило соглашения с рядом частных компаний, в числе которых Blue Origin, SpaceX, Northrop Grumman, Lockheed Martin и другие участники космической отрасли. В частности, NASA объявила о заключении десятилетнего контракта общей стоимостью до 10 млрд долларов на грузовые перевозки на Луну, включая создание и эксплуатацию посадочных модулей.

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Отдельное направление программы — разработка лунохода Promise с ядерным источником питания. В отличие от аппаратов на солнечных батареях, он сможет работать во время длительной лунной ночи и исследовать затененные участки вблизи Южного полюса, где могут находиться залежи водяного льда.

Кроме того, NASA финансирует разработку систем хранения и передачи энергии, солнечных панелей, аккумуляторов и коммуникационного оборудования. Для транспортировки тяжелых грузов на Луну планируется создать специальные орбитальные транспортные аппараты.

Сроки реализации проекта

Согласно планам НАСА, следующая миссия в рамках программы «Артемида» состоится в 2027 году, а высадка астронавтов на Луну запланирована на 2028 год. Это оставляет агентству всего несколько лет на подготовку необходимой инфраструктуры к установленному сроку создания базы.

Руководитель программы NASA Moon Base Карлос Гарсия-Галан заявил, что агентство объединило различные направления лунных исследований в одну программу, которая должна обеспечить постепенное создание и внедрение необходимых технологий. Он подчеркнул, что NASA уже переходит от планирования к практической работе, заключая новые контракты и налаживая партнерские отношения.

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По словам Исаакмана, лунная база будет создаваться постепенно — миссия за миссией. NASA рассчитывает, что каждый новый полёт позволит накопить опыт для совершенствования последующих этапов программы.

Напомним, что американские военные должны готовиться к боевым действиям не только на орбите Земли, но и в пространстве вокруг Луны— такое заявление прозвучало после первого официального признания США о размещении оружия в космосе.

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