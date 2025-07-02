На Луне появятся символы X и V: когда и как увидеть астрономический феномен

Месяц / © Associated Press

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В ночь на 3 июля на поверхности Луны можно будет увидеть необычное явление — гигантские «X» и «V», образующиеся благодаря игре света и тени. Эти формы не являются настоящими объектами, а возникают на несколько часов, когда солнечный свет под особым углом освещает рельеф кратеров.

Об этом сообщило издание Space.com.

Фаза первой четверти Луны наступит в 06:41 по киевскому времени 3 июля 2025 года, и именно за несколько часов до этого момента можно будет наблюдать наиболее четкое изображение лунных «X» и «V».

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Где искать лунные буквы:

«Лунный X» формируется вблизи кратеров Бьянкини, Пурбах и Ла Кайль, примерно на 25° южнее лунного экватора. Он становится видимым, когда свет касается верхних частей поднятого рельефа, а остальные участки остаются в тени. «Лунная V» образуется в районе кратера Укерт, менее чем в 10° выше экватора. Частичное затенение кратера создает иллюзию буквы «V».

Эти формы лучше всего видны вблизи линии терминатора — границы между освещенной и темной сторонами Луны. Лучше всего наблюдать за несколько часов до наступления фазы первой четверти, когда свет только начинает касаться верхушек кратеров. Если вы не успели увидеть их на «ночной» стороне Луны, есть шанс заметить фигуры еще в течение непродолжительного времени после того, как они перейдут на освещенную часть.

Для наблюдения подойдет небольшой телескоп с диаметром от 6 дюймов или мощный бинокль. Телескоп побольше позволит рассмотреть больше деталей — например, структуру кратеров и пересеченную местность вокруг.

Такие явления называют эффектом «clair-obscur» — светотеневым эффектом, когда знакомые формы случайно появляются на поверхности Луны благодаря особому освещению.

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Напомним, июль — один из лучших месяцев для астрономических наблюдений в Украине. Именно сейчас, в разгар лета, ночное небо дарит настоящее космическое шоу: Млечный Путь, Летний Треугольник, яркие планеты и даже серебристые облака.