На Луне раньше был океан из магмы: ученые обнаружили доказательства (видео)

По данным NASA, магматический материал мог существовать примерно 100 миллионов лет назад, в ходе охлаждения в нем образовывались кристаллы, некоторые из которых поднялись на поверхность и образовали лунную кору.

Исследователи обнаружили в образцах пород старейшего кратера Луны доказательства того, что раньше на его поверхности существовал океан разгоряченной магмы. Это подтверждает идею о том, что спутник образовался в результате столкновения Земли с другим объектом.

К такому выводу пришли ученые в ходе анализа данных первой в истории высадки в полярных регионах Луны миссии "Чандраян-3", сообщает CNN.

С помощью рентгеновского спектрометра альфа-частиц индийский марсоход произвел 23 измерения тамошней почвы в пределах 50 метров от посадки вблизи старейшего кратера. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

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По словам ведущего автора исследования Сантоша Вадавале, кратер образовался в период от 4,2 до 4,3 миллиарда лет назад в результате столкновения с астероидом, смешавшим минералы с лунной почвой.

"Все предыдущие успешные высадки на Луну были ограничены экваториальными и средними широтами. "Чандраян-3" – первая миссия, совершившая успешную посадку в полярных регионах Луны и проведя анализ на месте. Эти новые измерения в ранее неисследованных областях еще больше усилили доверие к гипотезе океана лунной магмы", – рассказал Сантоша Вадавале.

Устройство обнаружило относительно однородный состав, напоминавший образцы, взятые из экваториального региона Луны во время миссии "Аполлон-16" в 1972 году.

Ученые нашли в его составе железистый анортозит – продукт кристаллизации лунного магматического океана.

Это является дополнительным доказательством в пользу гипотезы о том, что ранее Луна, образовавшаяся в результате столкновения объекта размером с Марс в Землю. был покрыт древним океаном магмы.

Моделирование ситуации, когда Земля сталкивается с другим объектом

Удар или их серия выбросили в космос достаточно расплавленного материала, который впоследствии образовал Луну.

Ранее 383 килограмма лунных камней помогли ученым опровергнуть идею о том, что Земля захватила силой тяготения спутник. Также данные опровергли то, что Луна образовалась рядом с планетой из подобного космического материала.

По данным NASA, магматический материал глубиной от сотен до тысяч километров мог существовать примерно 100 миллионов лет назад. В ходе охлаждения в нем образовывались кристаллы, некоторые из которых, например железистый анортозит, поднялись на поверхность и образовали лунную кору.

Напомним, у некоторых черных дыр есть странное "сердцебиение": астрономы объяснили причину.

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