На Луне заметили "развилку": ученые объяснили происхождение странной структуры

Гребень на Луне / © NASA

Реклама

Американский спутник LRO передал новое фото с Луны. На нем видно странную структуру, похожую на развилку дороги. Но ученые уверяют, что это не следы пришельцев — это естественное образование, которое называется морщинистый гребень.

Об этом сообщило издание LROC.

Гребень расположен на видимой стороне Луны, к юго-востоку от кратера Коперника. Он делится на два сегмента и образовался в результате охлаждения лавы: плотная масса застывшей лавы просела, обнажив погребенные глубокие разломы. По словам ученых, глубина таких разломов может достигать нескольких километров. Из-за внешнего сходства эти образования иногда называют «венами».

Реклама

Необычная морфология зафиксированной структуры привлекла внимание исследователей. В NASA отметили, что во время следующей научной миссии аппарата LRO морщинистые гребни будут исследованы подробнее, чтобы лучше понять процессы их формирования.

Недавно ученые выяснили, что скрыто внутри спутника Земли. Оказалось, что у Луны есть твердое внутреннее ядро. Новые данные могут объяснить исчезновение ее магнитного поля.

Напомним, в июле состоится редкое астрономическое событие, которое случается раз в 12 тысяч лет.

Ранее мы писали о том, что ученые на Марсе нашли дыру диаметром около 90-100 метров, которая может вести к тайнику инопланетной жизни.

Реклама