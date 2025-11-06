- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 73
- Время на прочтение
- 1 мин
На Луну упало два метеорита: уникальное явление попало на видео
Метеориты, падающие на спутник Земли, могут быть связаны с метеорным потоком Тауриды.
Два ярких метеорита упали на Луну 30 октября и 1 ноября. Их снял на видео японский астроном Дайчи Фудзи, куратор Городского музея Хирацука.
Об этом сообщает Space.com.
Вспышки длились долю секунды. Они были связаны с космическими камнями, которые ударялись о лунную поверхность.
По данным Фудзи, вспышка 30 октября произошла восточнее кратера Гассенди. Упавший на Луну объект, вероятно, был частью метеорного потока Тауриды и двигался со скоростью 27 километров в секунду под углом 35 градусов. Вероятная масса метеорита составляла 0,2 килограмма, он образовал кратер в ширину около трех метров, а вспышка длилась всего 0,1 секунды.
Вторая вспышка, 1 ноября, произошла к западу от Океана Бур, одного из самых больших лунных морей Луны.
Напомним, мужчина нашел метеорит, который старше Земли. Мужчина хранил его, потому что был убежден, что он содержит золото.