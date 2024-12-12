На Марс за пару месяцев: как ядерный двигатель изменит космические миссии

Новейшая технология позволит осуществлять быстрые как пилотируемые, так и беспилотные миссии не только на Марс, но и в дальние уголки Солнечной системы.

Американские компании Ad Astra и SpaceNukes объединили усилия по созданию нового ядерного электродвигателя, который может значительно ускорить космические путешествия.

На основе имеющихся технологий они планируют сократить время полета на Марс с более чем года до нескольких месяцев, сообщает Phys.

Компании работают над двигателем, объединяющим магнитоплазменную двигательную установку VASIMR от Ad Astra и ядерный реактор Kilopower от SpaceNukes. Эта технология позволит осуществлять быстрые, как пилотируемые, так и беспилотные миссии не только на Марс, но и в дальние уголки Солнечной системы.

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VASIMR является магнитоплазменным двигателем, работающим по принципу ионного движения, позволяющим достигать высоких скоростей в космосе. Однако для его эффективной работы требуется большое количество энергии, которую обеспечит реактор Kilopower. В отличие от солнечных панелей или традиционных термоэлектрических генераторов ядерный реактор предоставит достаточно мощности для быстрых и длительных космических полетов.

Ожидается, что первые испытания двигателя начнутся в конце 2020-х годов, а полноценную версию представят в начале 2030-х. С мощностью более 100 кВт этот двигатель позволит не только сократить время полета на Марс. Это позволит быстро добраться, например, спутников Сатурна и Юпитера, которые имеют скрытые океаны под поверхностью и могут быть пригодны для жизни.

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Ядерные электродвигатели имеют многочисленные преимущества: они в 10-100 раз эффективнее традиционных двигателей, требуют значительно меньше топлива и позволяют достигать чрезвычайных скоростей в космосе. Это открывает новые возможности для исследования нашей Солнечной системы и подготовки к межпланетным путешествиям.

Напомним, ученые совершили открытие, которое может приблизить нас к выявлению внеземной жизни. Исследование показало, что под поверхностью северного полушария Марса, в районе Ацидалийской равнины, могут существовать условия, благоприятные для жизни.