На Марсе нашли дыру, которая может вести к тайнику инопланетной жизни

Марс. / © Associated Press

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На новом снимке с орбитального аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter обнаружена удивительная дыра диаметром около 90–100 метров. Ученые предполагают, что это отверстие может вести к большой подземной пещере — потенциальному убежищу для марсианской жизни.

Об этом говорит Daily Mail.

По словам исследователей, такие провалы имеют особую ценность, ведь могут быть природными порталами к подповерхностным тоннелям, защищенным от радиации и экстремальным условиям поверхности Красной планеты.

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"Это - главные цели для будущих миссий, как роботизированных, так и пилотируемых", - отмечают в NASA.

Фото, сделанное с высоты более 400 км, показывает несколько углублений на ландшафте, но именно эта дыра, расположенная в правом верхнем углу снимка, отличается еще наличием кратера вокруг себя. Это наталкивает на версию о метеоритном происхождении отверстия.

NASA опубликовало изображение огромной дыры на поверхности Марса. / © NASA

Однако самое важное – что именно находится внутри. Из-за ограничений в разрешении спутниковых снимков, точно сказать, является ли эта дыра входом в большую пещеру или просто нишу, пока невозможно.

Ранее геологи из USGS создали карту с более чем тысячей подобных "кандидатов" на пещеры по всему Марсу. Астрономы также зафиксировали остатки лавовых трубок под потухшими вулканами – еще одну возможную "точку входа" в подземный марсианский мир.

Из-за отсутствия магнитного поля и атмосферы поверхность Марса непригодна для жизни. Но подземные места могут предлагать условия, способные его поддерживать. Именно поэтому такие структуры в центре внимания NASA и других космических агентств, которые готовятся к миссиям на Марс.