Ученые нашли на Марсе нашли гигантскую паутину / © NASA

Марсоход NASA Curiosity обнаружил на склонах горы Шарп уникальные «паутинообразные» скалы, которые ранее не попадали в объектив камер. Это открытие свидетельствует о том, что вода могла храниться в недрах Марса значительно дольше, чем считалось до сих пор.

Об этом пишет Daily Galaxy.

Последние шесть месяцев марсоход посвятил изучению уникальных ландшафтов, где хребты переплетаются с песчаными низменностями. До этого момента эти «коробчатые образования» видели только из космоса, что порождало немало теорий относительно их природы.

Прямой контакт с этими структурами помог ученым проследить движение древних подземных вод и понять главное: в течение какого времени условия на Марсе позволяли поддерживать жизнь.

Наличие грунтовых вод исследовали через минеральные жилы

Сверху эти участки напоминают гигантскую паутину, оплетающую марсианский грунт. Однако непосредственно на месте Curiosity зафиксировал сеть каменных хребтов высотой от одного до двух метров.

Как объясняют в NASA, эти структуры появились благодаря воде: когда-то она вымывала трещины в скалах, оставляя в них минеральный осадок. Со временем эти отложения окаменели, образовав прочные «стены», сохранившиеся до наших дней.

«Эти минералы затем укрепили участки, которые стали хребтами, тогда как другие части без минерального подкрепления были образованы ветром», — рассказали эксперты космического агентства США.

Марсоход также подтвердил, что темные линии, которые были обнаружены на предыдущих изображениях, являются центральными трещинами. Таким образом, эти особенности обозначают пути, где циркулировала вода и накапливались минералы.

Ландшафт, сформированный древними потоками воды

То, что эти структуры нашли на значительной высоте горы Шарп, является ключевой деталью. Эта гора высотой около 5 километров является своеобразным архивом марсианской истории, где каждый пласт породы соответствует определенной климатической эпохе. По словам исследовательницы Тины Сигер из Университета Райса, наличие этих образований на таких высотах таком месте указывает на важный факт.

«Уровень грунтовых вод должен был быть достаточно высоким, а это значит, что воды, необходимой для поддержания жизни, могло хватить гораздо дольше, чем мы думали, глядя с орбиты», — пояснила ученая.

Это говорит о том, что вода могла оставаться под поверхностью даже после исчезновения рек и озер. Каждый слой горы отражает фазу климатической эволюции Марса, с признаками высыхания, прерывающимися периодическими влажными периодами.

Минеральные образования, которые связаны с активностью воды в прошлом

Во время своего исследования, Curiosity обнаружил на Марсе небольшие минеральные образования, которые связаны с активностью воды в прошлом. Их расположение отличается тем, что они появляются вдоль стен хребтов и во впадинах, а не вблизи центральных трещин. Как пояснили ученые, эта закономерность остается невыясненной и может свидетельствовать о нескольких фазах активности подземных вод.

«Мы пока не можем до конца объяснить, почему эти образования появляются именно там. Возможно, хребты изначально были сцементированы минералами, а более поздние эпизоды подземных вод оставили вокруг них узелки», — сказала Сигер.

Марсоход также взял образцы из разных частей региона. Исследуя их, ученые обнаружили глинистые минералы в вершинах хребтов и карбонаты во впадинах, что связано с процессами, обусловленными водой. Один образец прошел анализ мокрой химии — метод, используемый для выявления органических соединений.

Ранее марсоход NASA Perseverance обнаружил драгоценные камни на Марсе. Ученые классифицировали найденные кристаллы как корунд и не стремятся делать никаких предположений относительно их разновидностей без дальнейшего химического анализа.

