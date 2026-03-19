На Марсе нашли кристаллы драгоценного камня, имеющего красный оттенок

Марсоход Perseverance во время исследования / © NASA

Реклама

На Марсе впервые обнаружили крошечные кристаллы корунда — минерала, прозрачные разновидности которого являются известными драгоценными камнями. В зависимости от изменений в химическом составе они могут быть сапфирами с синим оттенком или рубинами, которые имеют красный оттенок.

Как сообщает New Scientist, открытие сделал марсоход Perseverance во время исследования кратера Езеро.

Выполняя анализ трех разных камней, аппарат NASA использовал лазерный инструмент SuperCam, активируя люминесценцию породы, то есть излучение света молекулами после того, как они поглотили какое-то количество энергии.

Реклама

Когда это излучение сравнили с результатами осветления рубина в лаборатории, они оказались одинаковыми, что указало на содержание в породах корунда.

На фото, которые прислал марсоход, кристаллов корунда не видно, поскольку они имеют до 0,2 миллиметра в диаметре.

Ученым даже не удалось выяснить, к какому типу корунда относятся образцы: рубинов, сапфиров или более дешевых кристаллов, которые используют, например, в наждачной бумаге.

Известно, что на Земле формирование таких минералов происходит в местах высокой тектонической активности, которой на Марсе нет вообще.

Реклама

Ученые предполагают, что образование кристаллов корунда вызвали удары метеоритов, которые сильно сжали и нагрели металлосодержащие породы. На это указывает и их мелкий размер.

