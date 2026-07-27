На Марсе нашли неожиданное сходство с Землей: NASA сделало важное открытие

Марс / © Unsplash

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Ученые миссии NASA MAVEN установили, что отдельные типы полярных сияний на Марсе возникают по механизму, очень напоминающему процесс формирования полярных сияний на Земле.

Об этом пишет Phys.org

Исследователи выяснили, что над локальными магнитными полями коры Марса происходит миниатюрный аналог так называемого цикла Данджи — процесса, отвечающего за Землю за перемещение заряженных частиц, электрические токи и возникновение полярных сияний.

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По словам авторов исследования, они знали о существовании магнитного пересоединения на Марсе, однако не ожидали, что оно будет работать таким же образом.

Почему Марс отличается от Земли

В отличие от Земли, у Марса нет глобального магнитного поля. На планете сохранились отдельные сильно намагниченные участки коры, которые сформировались около четырех миллиардов лет назад. Именно над этими регионами космический аппарат MAVEN неоднократно фиксировал локальные полярные сияния.

Новое исследование помогло объяснить, откуда берется энергия, необходимая для их образования.

Для анализа ученые использовали данные нескольких научных инструментов космического аппарата MAVEN.

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В частности, магнитометр и анализатор электронов солнечного ветра помогли определить конфигурацию магнитного поля и электрических токов, инструмент STATIC позволил измерить движение плазмы в ионосфере Марса.

Ученые отмечают, что открытие меняет представление о взаимодействии солнечного ветра с атмосферой Марса. Кроме того, оно поможет лучше понять, почему Земля и Марс эволюционировали настолько по-разному, хотя подчиняются одинаковым законам физики.

Полученные результаты также могут быть полезны для подготовки будущих роботизированных и пилотируемых миссий к Красной планете.

Космический аппарат MAVEN много лет исследовал атмосферу Марса и его взаимодействие с солнечным ветром.

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После потери связи с зондом NASA в 2026 году объявило завершенную миссию. В то же время собранные ею научные данные продолжают использоваться для новых исследований и планирования будущих экспедиций.

Напомним, через полвека после исторической миссии «Викинг» ученые снова вернулись к одному из самых громких вопросов космических исследований. Часть исследователей считает, что аппараты NASA могли зафиксировать признаки жизни на Марсе, однако тогда эти результаты были отвергнуты из-за другой интерпретации данных.

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