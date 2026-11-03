На Марсе нашли "невозможный" камень: когда он образовался и как попал на поверхность планеты

Марсоход NASA пробурил необычную породу / © Associated Press

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Марсоход NASA Perseverance 24 октября 2026 пробурил и отобрал образец необычной кристаллической магматической породы на Красной планете в регионе Лак-де-Шарм, за пределами кратера Езеро. Образец получил название «Сингита». Ученые предполагают, что порода может быть, по меньшей мере, такой же древней, как кратер, а возможно, на несколько сотен миллионов лет старше.

Об этом сообщает The Planetary Society со ссылкой на научную руководительницу проекта Perseverance Кэти Стек Морган, объявившую о находке на конференции Отдела планетных наук Американского астрономического общества.

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Чем необычна находка марсохода

Кратер Езеро образовался примерно 3,9 миллиарда лет назад в результате мощного удара небесного тела. Впоследствии на его месте было озеро, к которому впадали реки. Они оставили после себя дельты и осадочные отложения, исследуемые сегодня марсоходом.

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Однако «Сингит» имеет другое происхождение. Это первый образец кристаллической магматической породы, который Perseverance отобрал вне кратера Езеро. Такие породы формируются при охлаждении магмы, обычно на значительной глубине под поверхностью планеты.

Еще до получения этого образца NASA сообщало о необычном скоплении светлых камней в регионе Лак-де-Шарм. По предварительному анализу, многие из них могут быть габбро — магматическими породами, богатыми железом и магнием, которые образуются вследствие медленного охлаждения магмы глубоко в коре. В этом районе обнаружили целое поле необычных светлых пород, что и заинтересовало научную команду. В то же время, пока нельзя утверждать, что именно образец «Сингита» есть габбро: его точный минеральный состав еще исследуют.

Как древняя порода оказалась на поверхности Марса

По словам Кэти Стек Морган, порода, из которой получили «Сингит», могла в свое время находиться примерно в километре под марсианской поверхностью. Впоследствии ее фрагменты могли оказаться наружу в результате удара астероида или кометы или нескольких столкновений на протяжении геологической истории планеты.

«Это может быть одна из древнейших горных пород, выходящих на поверхность Марса», — отметила ученая.

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Исследователи предполагают, что порода может быть даже фрагментом древнего ударного бассейна Исидиса — одной из крупнейших ударных структур Красной планеты. Не исключено, что она сформировалась еще до появления. В таком случае ее возраст может быть на несколько сотен миллионов лет больше, чем возраст кратера Езеро.

Впрочем, точно определить возраст «Сингиты» невозможно. Для этого образец нужно отправить на Землю и исследовать в лабораториях.

Марсоход едва смог отобрать образец

Получение «Сингиты» оказалось непростым даже для Perseverance. Порода была настолько жесткой, что первая попытка пробурить ее и достать керн завершилась неудачей. Команде пришлось перейти на другое, реже используемое сверло, и только после этого марсоход смог отнять образец.

Это первый образец, который Perseverance собрал на Марсе более чем через год. Его поместили в специальную герметичную трубку для возможного будущего отправления на Землю.

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Из-за потенциальной научной ценности находки команда планирует продолжить исследование региона Лак-де-Шарм. Там хотят отобрать еще два образца, в том числе из другой, младшей кристаллической магматической породы. Новые материалы помогут лучше понять, как формировалась древняя кора Марса и какие процессы изменяли ее в течение миллиардов лет.

Исследование Марса — последние новости

Исследование марсианских пород уже дает интересные результаты для поиска следов древней жизни. В кратере Езеро марсоход Perseverance нашел органические соединения углерода, которым могут быть миллиарды лет. Их присутствие не доказывает, что на Марсе когда-то жили организмы, однако помогает выяснить, сохранились ли в породах химические свидетельства периода, когда планета была теплее и влажнее. Особое внимание ученых привлекли органические соединения в древних породах.

Другой анализ образцов из долины Неретвы в том же кратере Езеро обнаружил необычно высокие концентрации никеля. Его нашли у 32 из 126 исследованных осадочных пород, причем в отдельных образцах содержание металла достигало 1,1%. Вместе с сульфидами железа и органическими соединениями никель может свидетельствовать о древней водной среде с низким содержанием кислорода — условиях, которые могли бы быть пригодными для жизни. В то же время это не доказательство существования марсианских организмов. Необычно высокое содержание никеля стало еще одной подсказкой о геологическом прошлом Красной планеты.

О длительном присутствии воды на Марсе свидетельствуют и находки другого марсохода NASA — Curiosity. На склонах горы Шарп он обнаружил необычные скальные образования, с поверхности напоминающие гигантскую паутину. На самом деле, это сеть каменных хребтов высотой до двух метров: древняя вода циркулировала трещинами в породах, оставляла там минеральные отложения, а впоследствии они утвердились. Эти структуры могут свидетельствовать о том, что подземная вода на Марсе сохранялась дольше, чем ранее предполагали исследователи.

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