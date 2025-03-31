На Марсе нашли удивительный камень, шокировавший ученых (фото)

Удивительный камень, найденный на Марсе / © NASA

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На планете Марс еще раз найден экземпляр того, чего, кажется, у нее в избытке — необычайно странный и непонятный камень. Его наткнулся марсоход Perseverance, когда катился вокруг Брум-Пойнт, на нижних склонах холма Гамамелис на краю кратера Езеро.

Об этом пишет Science Alert.

Фото породы с Красной планеты повергло в шок даже ученых. Камень представляет собой пузырчатую породу, похожую на отложение лягушачьей икры.

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Фото породы с Красной планеты шокировало даже ученых / © NASA

«Он состоит из сотен крошечных темно-серых сфер, каждая диаметром в миллиметр или около того, все сгруппированы вместе в форме», — говорится в отчете ученых.

Специалисты назвали камень Сент-Полс Бэй и описали его как «шокирующий». Ведь до сих пор ничего подобного Марсу не случалось.

Что именно это за порода, как образовалась и как попала на поверхность – тайна.

Что известно о находке

Уже доказано, что кристаллические минералы, состоящие из скоплений сфер, представляют собой кистевидные образования, которые достаточно распространены среди минералов. Обнаруженный на Марсе камень не похож на земные кистевидные образования, такие как виноградный агат или гематит.

Другой способ образования крошечных сферул — из расплавленной быстро остывающей породы. Этот процесс может происходить при ударе метеорита, когда тепло от столкновения метеорита с землей расплавляет глобулы материала и отправляет их в полет, а также во время вулканической активности.

Ученые обнаружили на Марсе несколько сферических пород. Крохотные сферы, прозванные «черникой», являются конкрецией богатого гематитом материала, образующимися в присутствии воды. Считается, что породы, подобные попкорну, также были обнаружены в присутствии воды. Как свидетельство существования воды в прошлом были интерпретированы и крошечные шарики, обнаружившие марсоход Curiosity в кратере Гейла.

Ученые хотят больше узнать о камне с помощью Perseverance.

Напомним, ранее речь шла о том, что ученые обнаружили старейший потерянный континент на Земле, а именно следы древнейшего пропавшего континента, получившего название Великая Адрия.

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