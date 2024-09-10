На Марсе нашли уникальный "смайл": что говорят ученые (фото)

Ученые из Европейского космического агентства обнаружили на Марсе уникальный гигантский "смайл", сформировавшийся из отложений соли. Он может пролить свет на прошлое планеты.

Об этом сообщает Geo News.

Ученые зафиксировали "смайл" на Марсе, который может быть остатками последних форм жизни на Красной планете.

Исследователям давно известно, что миллиарды лет назад на Марсе существовали реки и озера, исчезнувшие из-за катастрофического похолодания. А найденное на планете соляное месторождение может оказаться не только остатками древней жизни, но и убежищем для выносливых микробов.

Снимок "смайла" сделал спутник ЕКА ExoMars Trace Gas Orbiter, занимающийся поисками признаков жизни на Марсе. На изображении видны отложения хлоридной соли на засушливой поверхности планеты. Анализ этих отложений может пролить свет на давний климат, геологию и потенциальную населенность Марса.

"В прошлом мир рек, озер и, возможно, океанов, Марс теперь демонстрирует нам отложения хлоридной соли, обнаруженные орбитальным аппаратом ExoMars Trace Gas Orbiter. Такие отложения могут указывать на населенные зоны, существовавшие миллиарды лет назад. Открытие дает представление так же и о климате Марса", – говорится в сообщении ЕКА.

По данным ученых, холодная эра на Марсе началась тогда, когда планета потеряла свое магнитное поле и больше не смогла удерживать атмосферу.

После этого большая часть атмосферы на Марсе испарилась. То же самое произошло и с водой на поверхности планеты: она либо испарилась, либо превратилась в лед.

В то же время, исследователи предполагают, что очень соленые воды могли стать убежищем для последних форм жизни на Марсе. Ведь высокая концентрация соли позволяет воде оставаться в жидком состоянии до -40 градусов Цельсия.

К слову, ранее ученые обнаружили доказательства, что ранее на поверхности Луны существовал океан разожженной магмы.

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