На Марсе нашли возможные следы древнего водоема: что увидели на снимках

Марс / © Associated Press

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Загадочные горы в марсианском регионе Кидония снова привлекли внимание из-за догадок о древнем поселении у воды.

Об этом пишет Daily Mail.

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Аналогия с земными мегаполисами

Теория базируется на орбитальных снимках NASA, демонстрирующих четкую границу между высоким неровным рельефом и гладкой котловиной. Именно по этой условной линии сосредоточены известные образования Кидонии, среди которых так называемое «Лицо», пирамида D&M и геологический комплекс «Город».

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Исследователь НЛО Джейсон Мартелл предположил, что такое расположение напоминает прибрежные города, которые на протяжении истории строились на Земле у воды для транспорта, торговли и ресурсов. В своем материале он сравнил возможное поселение в Кидонии с такими городами как Венеция, Александрия, Амстердам, Сингапур, Дубай и Манхэттен, а также с древними Мемфисом на Ниле и Уром у Евфрата. По его мнению, «Лицо» могло служить монументом с видом на водный бассейн и соседние постройки.

Горы Кидонии на Марсе / © NASA

Геологические контраргументы и явление парейдолии

Впрочем, эта гипотеза основывается исключительно на визуальном восприятии ландшафта, а не геологических исследованиях или физических доказательствах. Пока нет никаких подтверждений того, что марсианские образования имеют искусственное происхождение, а гладкая площадь была дном водоема.

Горы Кидонии на Марсе / © NASA

Предлагаемая граница береговой линии была нанесена на снимок от руки, тогда как изменение рельефа может быть следствием естественных геологических процессов. Кроме того, сходство рельефа к зданиям и лицам объясняется парейдолией — свойством человеческой психики распознавать знакомые образы в случайных формах и при определенном освещении.

Горы Кидонии на Марсе / © NASA

Сам автор гипотезы признал, что не геолог, и отметил, что окончательные выводы о влиянии воды на поверхность Марса должны сделать специалисты. В то же время, он назвал имеющиеся визуальные данные убедительными для дальнейшего обсуждения.

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Напомним, движение облаков на Венере может создать впечатление, что планета вращается примерно в 60 раз быстрее, чем на самом деле.

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