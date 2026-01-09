На Марсе нашли загадочную дыру: как она может спасти астронавтов

Дыра на Марсе / © NASA

На Марсе обнаружили новую загадочную яму, которая может открыть путь к подземным пространствам, способным защитить будущих исследователей от радиации и экстремальных условий. Снимок сделала камера HiRISE марсианского орбитального аппарата NASA, однако то, что скрыто внутри, до сих пор остается неизвестным.

Об этом сообщило издание ZME Science.

Яму нашли возле горы Арсия — одного из крупнейших вулканов Красной планеты. Ученые предполагают, что это может быть световой люк, ведущий к лавовым трубкам. Подобные образования на Земле служат естественными пещерами и хорошо защищают от внешней среды. На Марсе они могли бы стать потенциальными укрытиями от опасного уровня радиации, который в 2,5 раза превышает показатели на борту МКС.

Несмотря на перспективные предположения, исследователи не исключают, что отверстие может оказаться обычным ямочным кратером, образованным без доступа к подземным полостям. По оценкам Universe Today, глубина структуры возле Арсии достигает примерно 178 метров.

Интерес к марсианским пещерам заметно возрос после нескольких научных прорывов. В 2024 году исследование лавовых трубок на Лансароте показало, что такие структуры могут хранить биосигнатуры — следы древней микробной жизни. А в 2025-м NASA обнародовало редкую панораму региона Тарсис, где видно вершину Арсии над утренними облаками, еще раз подчеркивая уникальные условия этой области.

В конце 2025 года ученые также заявили о возможном открытии нового типа пещер в долине Гебрус — предположительно карстовых, сформированных водой. Если подтвердится их происхождение, это может стать ключом как к поиску следов жизни, так и к будущему марсианскому жилью.

Исследование подобных ям остается приоритетом для будущих роботизированных миссий, которые должны определить, могут ли подземные структуры Марса стать реальным убежищем для людей в будущих экспедициях.

