На Марсе обнаружили доказательства "курортных" пляжей (фото)

Марс когда-то имел залитые солнцем песчаные пляжи с мягкими волнами, нежно накатывающимися на берег. Исследователи обнаружили доказательства существования на Красной планете "курортной" среды, невзирая на отсутствие жидкой воды на ее поверхности сегодня.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает Mail Online.

Международная команда исследователей проанализировала данные, полученные от китайского ровера "Чжужун", и обнаружила скрытые под поверхностью Марса слои пород. Это открытие стало одним из самых убедительных доказательств существования в прошлом океана в северной части планеты.

По словам ученых, результаты исследования подтверждают, что когда-то на Марсе была значительная водная среда, которая могла создавать условия, благоприятные для жизни.

Ровер "Чжужун", совершивший посадку на Марсе в 2021 году в области Утопия Планиция, собирал данные о геологическом строении местности с целью поиска следов древней воды или льда.

В отличие от других марсоходов этот аппарат был оборудован георадаром, что позволило ему заглянуть под поверхность планеты. Благодаря использованию как низкочастотного, так и высокочастотного радарного сканирования, он смог проникнуть через марсианскую почву и обнаружить скрытые геологические структуры.

Анализируя подповерхностные осадочные отложения, ученые получили более целостное представление об истории Марса и его прошлых водных процессах.

Пляжи на Марсе?

Когда команда проанализировала радарные данные, они обнаружили слои, подобные пляжным отложениям на Земле. Были замечены "приливно-береговые отложения", которые наклоняются в сторону океана и формируются в результате переноса осадков приливами и волнами в большие водоемы.

Сравнивая марсианские данные с радарными изображениями береговых отложений на Земле, исследователи обнаружили поразительные сходства. Углы наклона отложений на Марсе точно соответствовали наблюдаемым в прибрежных осадочных структурах на Земле.

Новое исследование предлагает самые четкие доказательства того, что когда-то на планете было значительное количество воды и среда, пригодная для жизни

Что это значит?

Это открытие свидетельствует о том, что когда-то Марс был гораздо более влажным, чем сегодня. Это подтверждает гипотезу о существовании древнего океана, покрывавшего значительную часть северного полушария планеты.

Исследование проливает свет на эволюцию марсианской среды. Оно свидетельствует о том, что благоприятный для жизни теплый и влажный период мог занять десятки миллионов лет.

"Мы находим места на Марсе, которые выглядели как древние пляжи и дельты рек. Мы нашли доказательства ветра, волн и большого количества песка – настоящий, курортный пляж!" – рассказал соавтор исследования Бенджамин Карденас из Университета штата Пенсильвания.

Еще один ученый, профессор Майкл Манга из Калифорнийского университета в Беркли, также подтвердил важность открытия:

"Эти структуры не похожи на песчаные дюны. Они не похожи на кратеры от ударов метеоритов. Они не похожи на лавовые потоки. Именно тогда мы начали думать об океанах. Ориентация этих образований параллельна вероятной древней береговой линии. Они имеют как правильное направление, так и правильный наклон, поддерживающий идею о существовании океана в течение длительного времени, достаточного для накопления песчаных пляжей".

Напомним, ранее марсоход NASA Perseverance собрал образец породы Марса, имеющий текстуры, "непохожие на все, что мы когда-либо видели раньше".