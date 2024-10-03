На Марсе обнаружили гигантского "дьявола": размеры торнадо впечатлили ученых

Марсоход NASA Perseverance запечатлел двухкилометровый пылевой вихрь на Красной планете. Снимки торнадо предоставили ученым ценную информацию об атмосферных явлениях на Марсе.

Об этом пишет Mirror.

Это впечатляющее зрелище, напоминающее возвышающегося "дьявола", удалось зафиксировать 30 августа в ходе исследования атмосферных явлений в кратере Джезеро. Вихрь грациозно двигался по марсианскому ландшафту со скоростью около 19 километров в час вдоль хребта Торофэр. В отличие от земных торнадо, марсианские пылевые "дьяволы" намного слабее, но значительно крупнее. Это важные объекты для исследования, которые помогут ученым понять особенности марсианской атмосферы.

Пыльные вихри на Марсе, подобно своим земным аналогам, образуются, когда теплый воздух поднимается и смешивается с нисходящим более холодным воздухом, образуя вращающиеся столбы пыли. Несмотря на свою относительно небольшую силу по сравнению с земными торнадо, марсианские вихри могут достигать очень большой высоты. Судя по тени, которую отбрасывал замеченный марсоходом вихрь, его высота достигала 2 км, при этом ширина пылевого "дьявола" составила около 60 метров.

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"Марсианские версии могут вырасти до размеров, намного превышающих размеры земных торнадо. И хотя они наиболее заметны в весенние и летние месяцы (в северном полушарии Марса, где находится Perseverance, сейчас лето), ученые пока не могут предсказать, когда они появятся в определенном месте", – рассказал планетолог Марк Леммон из Института космических наук в Боулдере, штат Колорадо.

В NASA объяснили, что пылевые "дьяволы" являются важными механизмами перемещения и перераспределения пыли по Марсу. Изучая эти явления, ученые могут получить ценную информацию о марсианском климате и атмосферных процессах, чтобы создать погодную модель Красной планеты.

Напомним, марсоход Perseverance заметил необычный полосатый камень на Марсе. Таких черно-белых полосатых скал исследователи раньше не видели на поверхности Красной планеты.

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