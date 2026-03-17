На Марсе обнаружили гигантскую пирамиду: при чем здесь секретные эксперименты ЦРУ и "комнаты монстров"

Таинственная марсианская «пирамида» в каньоне Кандор Хасма / © NASA

Таинственная структура, напоминающая пирамиду на поверхности Марса , спровоцировала бурные дискуссии в сети и возродила теории о том, что когда-то на Красной планете могла существовать высокоразвитая древняя цивилизация.

«Египетская» пирамида в марсианском каньоне

Сенсационную находку на видео космического агентства США обнаружил исследователь Кит Лейни. Он изучал снимки, сделанные аппаратом Mars Global Surveyor (MGS) в 2001 году. Загадочная «пирамида» расположена в западной части Кандор Хасма — одного из самых больших каньонов долины Маринер, второй по длине и глубине системы каньонов во всей Солнечной системе.

Американское космическое агентство NASA официально заявляет, что эта структура исключительно естественным образованием. Регион известен своими крутыми скалами, оползнями и слоистыми геологическими формациями, способными создавать необычные рельефы. Однако исследователи с этим категорически не согласны.

«Если бы это нашли где-нибудь на Земле, мы бы точно уже вели там раскопки», — отметил Кит Лейни.

Его поддерживает и исследователь Марса Джордж Хаас. В своей научной работе он подчеркнул, что структурная форма этой трехсторонней пирамиды реальна и демонстрирует такой уровень геометрии и симметрии, который подтверждает высокую вероятность ее искусственного происхождения.

Секретные проекты ЦРУ и «комнаты монстров»

Интерес к марсианской аномалии подогрели и рассекреченные в конце 2025 документы Центрального разведывательного управления США. Выяснилось, что агентство проводило тайные эксперименты, пытаясь узнать больше о Красной планете.

В рамках проекта под кодовым названием «Звездные ворота» исследователи якобы переносили сознание испытуемых в прошлое с помощью астральной проекции. Один из участников эксперимента тогда описал, что видел мистическую пирамиду и дорогу, указывающую на присутствие древней цивилизации.

Кроме того, бывший агент ЦРУ Джо Макмонигл подтвердил, что управление проводило эксперименты, во время которых на поверхности Марса фиксировались пирамиды, похожие на земные. Макмонигл даже описывал пирамиду больше египетской, которая была наполнена гигантскими помещениями — так называемыми «комнатами монстров».

Хотя без физической высадки на Марс доказать искусственное происхождение этих структур невозможно, новые находки на снимках NASA продолжают питать теории о космическом прошлом нашей Солнечной системы.

