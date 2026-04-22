На Марсе обнаружили "кожу дракона": NASA изучает загадочную аномалию
Обнаружение таких узоров на поверхности Красной планеты помогает ученым понять, как долго жидкая вода могла существовать на Марсе.
Странный, похожий на чешую каменный узор, был обнаружен марсоходом Curiosity. Ученые NASA пытаются понять его происхождение и дают объяснения.
Об этом пишет издание Daily Galaxy.
Изображения были сделаны 13 апреля 2026 года, когда марсоход двигался к кратеру Антофагаста. На них видны тысячи повторяющихся, похожих на соты, многоугольников.
Такие узоры часто связаны с процессами, связанными с водой. Поэтому их присутствие помогает понять, как долго жидкая вода могла существовать на Марсе.
По словам Абигейл Фреман из Лаборатории реактивного движения NASA, ученые уже видели подобную закономерность ранее, но не в таком масштабе.
«Мы уже видели подобные породы с многоугольным узором раньше. Но они не казались такими поразительно распространенными, простираясь по земле на многие метры», — сказала она.
Вид местности вызвал сравнение с кожей рептилий. Однако в основе этого явления лежит геология.
На Земле такие трещины обычно образуются, когда влажная грязь высыхает и сжимается. Когда этот процесс повторяется снова и снова, трещины могут эволюционировать в более организованные шестиугольные формы.
Подобный случай на Марсе был обнаружен в 2023 году в горной породе «Понтури» в кратере Гейла.
Как сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Statistical Physics, наблюдаемые там шестиугольные узоры развивались в результате нескольких циклов влажности и сухости, а не в результате одного высыхания. Исследование показывает, что трещины эволюционировали от Т-образных сечений до Y-образных соединений.
Такая структура указывает на повторяющиеся условия, возможно, сезонные изменения. Если бы то же самое произошло в Антофагасте, это свидетельствовало бы о том, что на Марсе когда-то существовали непрерывные циклы существования жидкой воды.
Ровер уже собрал 8 изображений и химические данные из этого района. Изучение этих деталей должно помочь выяснить, присутствуют ли здесь также минералы — такие как соли, которые были найдены в Понтуре.
Эти наблюдения добавляют все больше доказательств того, что Марс когда-то имел более сложные и активные взаимоотношения с водой, чем это можно увидеть на его поверхности сегодня.
Напомним, обеспечение стабильного доступа к воде является главным условием для возможного заселения Красной планеты. Новое научное исследование показало, что влага, извлеченная непосредственно из атмосферы Марса, может стать ценным альтернативным ресурсом, если люди когда-нибудь решатся колонизировать соседнюю планету.