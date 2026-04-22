На Марсе обнаружили "кожу дракона": NASA изучает загадочную аномалию

Поверхность Марса с "чешуей" / © NASA

Странный, похожий на чешую каменный узор, был обнаружен марсоходом Curiosity. Ученые NASA пытаются понять его происхождение и дают объяснения.

Об этом пишет издание Daily Galaxy.

Изображения были сделаны 13 апреля 2026 года, когда марсоход двигался к кратеру Антофагаста. На них видны тысячи повторяющихся, похожих на соты, многоугольников.

Такие узоры часто связаны с процессами, связанными с водой. Поэтому их присутствие помогает понять, как долго жидкая вода могла существовать на Марсе.

По словам Абигейл Фреман из Лаборатории реактивного движения NASA, ученые уже видели подобную закономерность ранее, но не в таком масштабе.

«Мы уже видели подобные породы с многоугольным узором раньше. Но они не казались такими поразительно распространенными, простираясь по земле на многие метры», — сказала она.

Вид местности вызвал сравнение с кожей рептилий. Однако в основе этого явления лежит геология.

На Земле такие трещины обычно образуются, когда влажная грязь высыхает и сжимается. Когда этот процесс повторяется снова и снова, трещины могут эволюционировать в более организованные шестиугольные формы.

Подобный случай на Марсе был обнаружен в 2023 году в горной породе «Понтури» в кратере Гейла.

Как сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Statistical Physics, наблюдаемые там шестиугольные узоры развивались в результате нескольких циклов влажности и сухости, а не в результате одного высыхания. Исследование показывает, что трещины эволюционировали от Т-образных сечений до Y-образных соединений.

Такая структура указывает на повторяющиеся условия, возможно, сезонные изменения. Если бы то же самое произошло в Антофагасте, это свидетельствовало бы о том, что на Марсе когда-то существовали непрерывные циклы существования жидкой воды.

Ровер уже собрал 8 изображений и химические данные из этого района. Изучение этих деталей должно помочь выяснить, присутствуют ли здесь также минералы — такие как соли, которые были найдены в Понтуре.

Эти наблюдения добавляют все больше доказательств того, что Марс когда-то имел более сложные и активные взаимоотношения с водой, чем это можно увидеть на его поверхности сегодня.

Напомним, обеспечение стабильного доступа к воде является главным условием для возможного заселения Красной планеты. Новое научное исследование показало, что влага, извлеченная непосредственно из атмосферы Марса, может стать ценным альтернативным ресурсом, если люди когда-нибудь решатся колонизировать соседнюю планету.