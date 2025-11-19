На Марсе обнаружили необычного космического пришельца: фото

Марсоход "Персеверанс / © Associated Press

Марсоход Perseverance нашел странный валун у края кратера Джезеро, который, вероятно, прибыл на Красную планету из другого места Солнечной системы.

Об этом сообщает Daily Mail.

Размер камня составляет 80 сантиметров и сперва он привлек внимание своим «скульптурным» видом.

После того, как Perseverance использовал свой прибор SuperCam для измерения состава породы, нагревая небольшой участок поверхности мощным лазером, оказалось, что этот «камень» имеет чрезвычайно высокое содержание железа и никеля.

Ни одной породы с таким высоким содержанием металла нет больше нигде ни в кратере Джезеро. Найденный объект получил название Фиппсаксла.

«Такая комбинация элементов обычно ассоциируется с железо-никелевыми метеоритами, образовавшимися в ядре крупных астероидов. Это свидетельствует о том, что эта порода образовалась в других местах Солнечной системы», — отметила доктор Кэндис Бедфорд, геолог из Университета Пердью и оператор миссии Perseverance.

Метеориты на поверхности Марса не являются неожиданностью, но высокое содержание металлов встречается гораздо реже.

Подавляющее большинство метеоритов, падающих на Красную планету, являются каменистыми, тогда как только примерно один из 20 богат железом и никелем.

«Вполне вероятно, что этот метеорит попал на Марс из пояса астероидов. Такие метеориты достаточно устойчивы к химическому выветриванию и имеют больше шансов пережить огненное падение сквозь планетарную атмосферу», — отметил доктор Гарет Дорриан из Бирмингемского университета.

Из-за экзотической природы Фиппсаксли, ученые NASA говорят, что им понадобится больше времени для его анализа и подтверждения того, действительно ли он является метеоритом.

