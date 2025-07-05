На Марсе обнаружили необычные кристаллы, когда Curiosity случайно разбил камень

Марсоход Curiosity нашел кристаллы элементарной серы / © NASA

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Ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе подтвердили уникальную находку, которую случайно сделал марсоход Curiosity. Кристаллы, которые высыпались из разбитого под его колесом камня, оказались элементарной серой - элементом, который ранее никогда не обнаруживали на Красной планете в чистом виде.

Об этом пишет издание Science Alert.

Ранее уже было известно, что кора и почва Марса обогащены серой больше, чем Земля. Однако до сих пор этот элемент обнаруживался в составе сульфатов - соединений серы с другими элементами. Они образуются при смешивании воды с минералами и испарении.

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Чистая сера возникает только в определенных редких условиях, таких как вулканические жерла или горячие источники. Однако место находки, кратер Гедиз-Валлис не имеет признаков такой активности в геологическом прошлом Марса. Поэтому непонятно, какой процесс привел к образованию там большого количества чистой серы.

В издании отметили, что этот элемент является важным для образования ключевых аминокислот для белков, которые являются основой органической жизни. Хотя само ее наличие еще не является доказательством возможности существования жизни на Красной планете.

Это открытие показало ценность фактора случайности в исследовании Марса. Curiosity не направлялся к этой местности специально - только когда его колесо раздавило именно этот камень, ученые поняли ее важность.

С тех пор ровер пробурил еще один здешний камень, чтобы собрать порошкообразные образцы для дальнейшего анализа.

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Напомним, ранее Марсоход NASA Perseverance случайно зафиксировал спиралевидно извилистый столб красной пыли, который ученые называют "пылевым дьяволом"