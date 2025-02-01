На Марсе обнаружили невиданную ранее породу: фото

Аппарат NASA запечатал образец породы, чтоб выслать его на Землю.
Марсоход NASA Perseverance собрал образец породы Марса, имеющего текстуры, "непохожие на все, что мы когда-либо видели раньше".
Об этом сообщила команда NASA, осуществляющая управление марсоходом, на платформе X.
"Я запечатал керн породы в пробирке для образцов, чтобы в будущем его можно было анализировать в лабораториях на Земле", — говорится в сообщении от имени ровера, исследующего Красную планету.
Это уже 26-й образец, собраный марсоходом, он называется "Серебряная гора".
Марсианский ровер завершил подъем с кратера Джезеро, куда он впервые приземлился в феврале 2021 года. Кратер Джезеро – это регион Марса, где древняя среда могла быть благоприятной для жизни микробов.
Сейчас он двигается над "Северным краем", где, как ожидается, посетит четыре представляющих геологический интерес места и возьмет еще несколько образцов.
В NASA ранее сообщалось, что образцы могут быть возвращены на Землю в 2035 или 2039 году. Пока еще обсуждается, какой способ возврата будет применен.
Напомним, ранее марсоход Curiosity на Марсе зафиксировал струящиеся образования в регионе кратера Гейл , напоминающие земные озера с песчаным дном.
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