На Марсе обнаружили невиданную ранее породу: фото

Аппарат NASA запечатал образец породы, чтоб выслать его на Землю.

Марсоход NASA Perseverance собрал образец породы Марса, имеющего текстуры, "непохожие на все, что мы когда-либо видели раньше".

Об этом сообщила команда NASA, осуществляющая управление марсоходом, на платформе X.

"Я запечатал керн породы в пробирке для образцов, чтобы в будущем его можно было анализировать в лабораториях на Земле", — говорится в сообщении от имени ровера, исследующего Красную планету.

Это уже 26-й образец, собраный марсоходом, он называется "Серебряная гора".

На Марсе обнаружили образец породы, которой никогда раньше не видели / Фото: NASA's Perseverance Mars Rover

Также читайте На Марсе нашли признаки жизни: что говорят ученые

Марсианский ровер завершил подъем с кратера Джезеро, куда он впервые приземлился в феврале 2021 года. Кратер Джезеро – это регион Марса, где древняя среда могла быть благоприятной для жизни микробов.

Сейчас он двигается над "Северным краем", где, как ожидается, посетит четыре представляющих геологический интерес места и возьмет еще несколько образцов.

В NASA ранее сообщалось, что образцы могут быть возвращены на Землю в 2035 или 2039 году. Пока еще обсуждается, какой способ возврата будет применен.

Напомним, ранее марсоход Curiosity на Марсе зафиксировал струящиеся образования в регионе кратера Гейл , напоминающие земные озера с песчаным дном.

Читайте также: