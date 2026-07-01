На Марсе обнаружили новый тип пещер: это открытие может изменить представления о планете

Марс / © Associated Press

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Марсианские пещеры могли образовываться не только в результате вулканической активности, как считалось ранее. Учёные из Университета Шэньчжэня во главе с Рави Шармой и Чунью Дином обнаружили восемь объектов, которые могут быть карстовыми пещерами и, вероятно, сформировались под действием воды. Если эта интерпретация подтвердится, это станет первым подтверждённым примером карстовых пещер на Красной планете.

Об этом сообщило издание Space Daily.

На протяжении многих лет большинство марсианских пещер связывали именно с лавовыми трубками. Такое объяснение считалось наиболее вероятным из-за наличия на Марсе обширных вулканических провинций, длинных потоков лавы и многочисленных ямообразных отверстий, напоминающих входы в подземные лавовые полости.

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Впрочем, новое исследование предлагает иную интерпретацию восьми объектов, обнаруженных в долине Хебрус. По мнению учёных, они могли образоваться в результате растворения водой пород, подверженных такому процессу. Именно так на Земле образуются карстовые пещеры, тогда как лавовые трубки возникают после остывания потоков расплавленной породы.

Исследователи подчеркивают, что на данный момент речь идет лишь о потенциальных карстовых пещерах. Все выводы сделаны на основе орбитальных наблюдений, поскольку ни один марсоход до сих пор не исследовал эти объекты непосредственно. Поэтому подтвердить их внутреннее строение пока невозможно.

Учёные отмечают, что если эта интерпретация окажется верной, она расширит представления о геологической истории Марса. Это будет свидетельствовать о том, что по крайней мере часть подземных полостей на планете могла образоваться не только в результате вулканической активности, но и под действием воды, взаимодействовавшей с растворимыми породами.

Помимо геологического значения, такие объекты могут представлять интерес для будущих исследовательских миссий. Подземные пространства лучше защищены от радиации и резких перепадов температур, а также могут сохранять геологические свидетельства о древних условиях на Марсе.

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«Карстовые пещеры придали бы дополнительную научную ценность. Они позволили бы определить химический состав воды. Их стены и отложения могли бы хранить информацию о прошлых жидкостях, минеральных реакциях и условиях окружающей среды под поверхностью. Если бы они были доступны, они были бы не просто укрытиями. Они были бы архивами», — говорится в статье.

Напомним, что новейшие компьютерные модели заставили ученых усомниться в знаниях, которые десятилетиями преподавались в школах, и предположить наличие экстремальных условий внутри самых отдаленных планет.

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