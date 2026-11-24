Вулкан Тарсис-Толус. Фото: © ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

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Космический аппарат Mars Express сделал подробные снимки древнего вулкана на Марсе, поверхность которого покрыта многочисленными трещинами, разломами и ударными кратерами. Необычный облик горы может помочь учёным выяснить, какие геологические процессы изменяли Красную планету на протяжении миллиардов лет.

Об этом пишет Daily Galaxy со ссылкой на Европейское космическое агентство (ЕКА).

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Чем примечателен древний вулкан на Марсе

Речь идет о вулкане Тарсис Толус, который возвышается примерно на восемь километров над окружающей местностью. Его высоту можно сравнить с самыми высокими горными вершинами Гималаев. В то же время по марсианским меркам он относится к вулканам среднего размера.

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Неподалеку расположена гора Олимп, высота которой составляет около 21,3 километра. Она считается самым высоким из известных вулканов Солнечной системы. Однако Тарсис Толус заинтересовал исследователей не столько своими размерами, сколько особенностями строения.

В отличие от многих щитовых вулканов, для которых характерны широкие и относительно пологие склоны, Тарсис Толус имеет неровную поверхность с многочисленными повреждениями. Его склоны даже круче, чем у Мауна-Кеа — массивного гавайского вулкана, возвышающегося со дна Тихого океана.

Такой рельеф сформировался в результате длительных геологических изменений. Изначально вулканическая гора образовалась благодаря потокам лавы, однако впоследствии её первоначальную форму изменили структурные деформации, столкновения с космическими телами и эрозия.

Что удалось разглядеть на снимках Марса

Подробные снимки вулкана были получены с помощью стереокамеры высокого разрешения (HRSC), установленной на борту космического аппарата Mars Express. Он находится на орбите Марса с декабря 2003 года.

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Камера позволяет создавать трехмерные модели марсианских ландшафтов, определять высоту отдельных участков, углы наклона и особенности строения поверхности.

При создании визуализации исследователи намеренно увеличили вертикальный масштаб, чтобы сделать неровности рельефа более заметными и более подробно показать крутые склоны вулкана.

На снимках хорошо видны многочисленные круглые углубления, образовавшиеся в результате столкновений с астероидами и другими космическими телами. Кроме того, ученые зафиксировали трещины, неровные скалы и деформированные участки горы.

Все эти особенности свидетельствуют о том, что вулкан претерпел существенные изменения уже после основного периода своего формирования.

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Что вулкан может рассказать о прошлом Марса

Поврежденная поверхность Тарсис-Толуса представляет особую ценность для ученых, изучающих геологическое прошлое Красной планеты.

В частности, количество и расположение ударных кратеров помогают определить приблизительный возраст отдельных участков поверхности. Как правило, территории с большим количеством таких углублений являются более древними, хотя последующие изменения рельефа могут затруднять оценку.

В то же время анализ трещин и деформированных склонов может помочь установить, как менялось строение вулкана и происходили ли его частичные обвалы. Сохранившиеся отложения лавы также позволяют изучить, как расплавленные породы двигались по поверхности Марса и способствовали росту горы.

Учёные стремятся выяснить, когда именно происходили извержения Тарсис-Толуса, какие процессы привели к появлению многочисленных разломов и как этот вулкан связан с соседними вулканическими образованиями.

Сочетание орбитальных снимков, топографического анализа и геологического картирования позволяет исследователям частично воссоздать историю горы, не высаживаясь на её поверхность.

Хотя в настоящее время Тарсис Толус уже не является действующим вулканом, его кратеры, изрезанные склоны и застывшие потоки лавы сохраняют следы того периода, когда вулканическая деятельность существенно изменяла поверхность Марса.

Напомним, ранее учёные высказали предположение, что на окраинах Солнечной системы может находиться ещё одна планета, похожая на Землю.

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