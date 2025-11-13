На Марсе обнаружили пещеры, пригодные для жизни инопланетян

Марс / © Associated Press

Ученые обнаружили на Марсе невиданные ранее пещеры, в которых, возможно, существует или существовала внеземная жизнь.

Исследование ученых опубликовано в The Astrophysical Journal Letters, сообщает издание Phys.

Ученые предполагают, что если на Марсе существует или когда-то существовала жизнь, ее нужно искать в пещерах, защищенных от пылевых бурь, экстремальных температур и высокой радиации на поверхности Красной планеты.

Одним из таких мест могут быть восемь возможных пещерных мест (так называемых световых окон), недавно обнаруженных Чэнью Дином из Шэньчжэньского университета в Китае и его коллегами.

Авторы исследования обнаружили на Марсе карстовые пещеры, которых ранее не видели на этой планете.

На Земле карстовые пещеры обычно образуются, когда вода растворяет горные породы — известняк или гипс В результате образуются широкие подземные трещины и разломы, которые достигают размеров пещер.

Ученые считают, что в прошлом на Марсе вода могла растворить богатые карбонатами и сульфатами горные породы, чтобы создать эти пещеры, которые были обнаружены с помощью космических аппаратов.

В этих пещерах, защищенных от пылевых бурь, экстремальных температур и высокой радиации на поверхности Красной планеты, нужно искать признаки внеземной жизни.

Даже если жизнь в этих пещерах не будет обнаружена, они могут быть естественными укрытиями для астронавтов, которые будут колонизировать Красную планету.

